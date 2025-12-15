Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (14/12) στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ταξιδέψει στην Ελλάδα λίγες μόλις ώρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με τη Σλάβια Πράγας στην Τσεχία.

Ο διεθνής μέσος επέλεξε να μην καθυστερήσει καθόλου, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή τη διάθεσή του να ενταχθεί στο νέο του περιβάλλον και να μπει άμεσα σε ρυθμούς ομάδας.

Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη δεν είχε καθαρά τυπικό χαρακτήρα. Ο Ζαφείρης έχει ήδη οργανώσει την καθημερινότητά του, με την οικογένειά του να έχει μεριμνήσει εγκαίρως για όλα τα ζητήματα της εγκατάστασής του. Για τον λόγο αυτό δεν κρίθηκε απαραίτητη η ενδιάμεση μετάβαση στη Νορβηγία για διαδικαστικά θέματα, τα οποία μπορούν να τακτοποιηθούν αργότερα, επιλέγοντας να εγκατασταθεί απευθείας στη νέα του βάση.

Ο 22χρονος χαφ αναμένεται να δώσει το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης (17/12, 20:00) στην Τούμπα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα Κυπέλλου του ΠΑΟΚ απέναντι στο Μαρκό. Βασική του επιδίωξη είναι να έρθει άμεσα σε επαφή με το αγωνιστικό περιβάλλον της ομάδας και στη συνέχεια να ενσωματωθεί πλήρως στις προπονήσεις, ώστε να προσαρμοστεί το συντομότερο δυνατό στις απαιτήσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ωστόσο, θα χρειαστεί υπομονή. Ο Ζαφείρης αποκτά τυπικά δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάτι που μεταθέτει το επίσημο ντεμπούτο του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, στις 10 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League.

Παράλληλα, δεν θα αργήσει και το πρώτο μεγάλο τεστ σε συνθήκες ντέρμπι, καθώς ο Έλληνας μέσος αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε παιχνίδι υψηλής έντασης απέναντι στον Άρη, στις 8 Φεβρουαρίου, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ζαφείρης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα εναπομείναντα ματς της League Phase του Europa League. Εφόσον, όμως, ο ΠΑΟΚ προκριθεί στη φάση των νοκ άουτ, θα μπορεί να δηλωθεί κανονικά στη νέα ευρωπαϊκή λίστα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και για την ευρωπαϊκή του παρουσία με τα «ασπρόμαυρα».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει ειδική άδεια από τη Σλάβια, προκειμένου ο παίκτης να ενταχθεί άμεσα στο προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας, παρότι ο δανεισμός του ολοκληρώνεται τυπικά στις 31 Δεκεμβρίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ζαφείρης έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει από τώρα δουλειά με το υπόλοιπο ρόστερ, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο προσαρμογής.