Πετυχημένη ήταν η πιστοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 4 εκατ. ευρώ στον Άρη, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Amani Swiss, εταιρίας συμφερόντων της οικογένειας καρυπίδη.

Παράλληλα οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν ότι άμεσα θα υπάρξει νέα ΑΜΚ ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, με την πλήρη κάλυψη του ποσού από την ΑΜΑΝΙ SWISS.

Παράλληλα, προγραμματίζεται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί άμεσα».