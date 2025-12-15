Ο Μίτσελ Γκονθάλεθ, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Καντσία, μετά από σχεδόν δύο μίση χρόνια παρουσίας. Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία προχώρησε στην απομάκρυνσή του στο πλαίσιο μιας «προγραμματισμένης διαδικασίας αναθεώρησης υπό την ηγεσία της εκτελεστικής διοίκησης», σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της Αλ Καντσία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Αλ Καντσία επιβεβαίωσε σήμερα ότι συμφώνησε να χωρίσει τους δρόμους της με τον προπονητή της ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου, Μίτσελ. Αυτή η απόφαση είναι το αποτέλεσμα μιας προγραμματισμένης διαδικασίας αναθεώρησης υπό την ηγεσία της εκτελεστικής διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, που επικεντρώνεται στη διασφάλιση της συνεχούς προόδου της ομάδας σε ευθυγράμμιση με τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες και τους στρατηγικούς στόχους του συλλόγου».