H φετινή Eurovision έχει συζητηθεί πιο πολύ και από την σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη.

Η Αυστρία ετοιμάζεται λοιπόν να υποδεχτεί τον Μάιο του 2026 τις χώρες που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση, όμως φαίνεται πως θα έχουμε τις λιγότερες συμμετοχές από το 1970.

Στην Ελλάδα, ο Εθνικός Τελικός έχει μετατραπεί σε έναν οριακά αυτόνομο διαγωνισμό Eurovision μιας και φέτος θα έχουμε 2 ημιτελικούς και έναν τελικό και οι καταθέσεις υπολογίζονται στις 264.

Και last but not least, το Nemo, ο νικητής της Eurovision το 2024 έκανε μια ανάρτηση που ανακοίνωσε πως θα επιστρέψει το βραβείο.

«Ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, σήμερα, δεν πιστεύω πια ότι αυτό το τρόπαιο έχει μια θέση στο ράφι μου», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. Το Νέμο είχε ήδη ενώσει τη φωνή του με εκείνους που ζητούσαν να αποκλειστεί το Ισραήλ από τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο.

«Η Eurovision υποτίθεται ότι υπερασπίζεται την ενότητα, τη συμπερίληψη, την αξιοπρέπεια όλων (…) Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, την ώρα που η Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα (ότι διαπράχθηκε) γενοκτονία, καταδεικνύει μια προφανή σύγκρουση μεταξύ αυτών των ιδανικών και των αποφάσεων που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), συνέχισε ο 26χρονος τραγουδιστής από την Ελβετία.

«Το θέμα δεν είναι τα άτομα ή οι καλλιτέχνες. Είναι ότι ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε κατ’ επανάληψη για να εξωραϊστεί η εικόνα ενός κράτους που κατηγορήθηκε για σοβαρές θηριωδίες», πρόσθεσε το πρώτο μη δυαδικό άτομο που κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού, ο οποίος ήδη σημαδεύεται από διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Όπως είχε αναφέρει ο Γιάννης Αργυριού που ήταν καλεσμένος στην Κοινωνία Ώρα Mega και είχε δώσει αποκλειστικές πληροφορίες για το τι συνέβη στη σύσκεψη της EBU την πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου, η κατάσταση στη σύσκεψη ήταν πολύ έντονη με χώρες να αποχωρούν εκείνη την στιγμή.

Μέσα σε όλα πέρα από τις ραγδαίες εξελίξεις σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, είχε δώσει και την πληροφορία πως η ανακοίνωση των δικών μας υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στους ημιτελικούς, 28 άτομα συγκεκριμένα, θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο 20-21/12. Και για να δώσω και μια πληροφορία που λίγοι ξέρουν, μια μέρα μετά την ανακοίνωση, δημιουργοί των τραγουδιών και ερμηνευτές πρέπει να βρεθούν στην Κρατική Τηλεόραση για υπογραφές των κατάλληλων συμφωνητικών.

Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τι λέτε, θα κάνουμε Χριστούγεννα: Ή οι υποψήφιοι θα κάνουν πρόβες 24/7 και εμείς ρεπορτάζ;