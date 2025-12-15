Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι η συγκέντρωση των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, με αφορμή τη σημερινή, εξ αναβολής, εκδίκαση στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο δύο αγροτών που κατηγορούνται για τα επεισόδια κατά την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες παραμένουν στην πλατεία με τη συμβολική παρουσία τρακτέρ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους συναδέλφους που οδηγούνται στο δικαστήριο. Παράλληλα, αναμένουν την απόφαση της έδρας και ζητούν να σταματήσει η ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η απόσυρση των διώξεων εναντίον όσων συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν μορφή κοινωνικού αγώνα και όχι παράβαση.

Η σημερινή δράση εντάσσεται στις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών της Νίκαιας, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.