Απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών στις φυλακές Κρήτης απέτρεψαν οι αρχές στα Χανιά, όταν δύο ηλικιωμένες γυναίκες εντοπίστηκαν να προσπαθούν να μεταφέρουν απαγορευμένες ουσίες στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη διοίκηση του καταστήματος, οι δύο γυναίκες –μητέρες κρατουμένων Ρομά– εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εξονυχιστικού ελέγχου από τους υπαλλήλους ασφαλείας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών που επιχειρούσαν να περάσουν στο εσωτερικό των φυλακών.

Πρόκειται για γυναίκες περίπου 70 ετών, οι οποίες επιχείρησαν να εισαγάγουν, κατά το επισκεπτήριο, 42,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 60 ναρκωτικά χάπια και 27,6 γραμμάρια κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας.

Όπως διαπιστώθηκε, οι ουσίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε παπούτσια, στο κορδόνι φόρμας και στις ραφές των ρούχων που φορούσαν οι δύο γυναίκες. Οι προσπάθειές τους, ωστόσο, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές χάρη στην προσεκτική έρευνα των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Οι δύο ηλικιωμένες συνελήφθησαν άμεσα και παραδόθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι τις οδήγησαν στον εισαγγελέα Χανίων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.