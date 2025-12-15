Η κυβέρνηση ξεκινά νέο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, αξιοποιώντας ανενεργά στρατόπεδα για την ανέγερση χιλιάδων διαμερισμάτων με κοινωνικό ενοίκιο. Το νομοσχέδιο «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις» προβλέπει την κατασκευή 1.500 νέων κατοικιών στην πρώτη φάση, με στόχο έως 5.000 σε πλήρη ανάπτυξη.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Μονογονεϊκές οικογένειες

Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι

Χαμηλόμισθοι

Νέα ζευγάρια έως 39 ετών

Το μοντέλο της «Κοινωνικής Αντιπαροχής»

Τα ακίνητα του Δημοσίου θα μεταβιβάζονται για αξιοποίηση ως κατοικίες. Το 75% των διαμερισμάτων θα διατεθεί σε πολίτες και το 25% στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πρώτες πόλεις του προγράμματος

Μοσχάτο (Αττική)

Στρατόπεδο «Ζιάκα» – Θεσσαλονίκη

Στρατόπεδο «Μανουσογιαννάκη» – Πάτρα

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «μεγάλη κοινωνική επένδυση», σημειώνοντας τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων απέναντι στην αύξηση των τιμών ακινήτων.

Αύξηση τιμών ακινήτων

Το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά +6,8% σε σχέση με το 2024, με ιδιαίτερα υψηλή άνοδο σε νεόδμητα (+8,0%) και σε μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη (+10,0%).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανακούφιση των νοικοκυριών, προσφέροντας οικονομικά προσιτή στέγη και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.