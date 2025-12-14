Ένα επεισόδιο με τσεκούρι στην Αργυρούπολη κατέληξε σε σύλληψη το πρωί του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 59χρονο οδηγό που απείλησε άλλον οδηγό έπειτα από διένεξη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης. Ο 59χρονος, ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση με άλλον οδηγό, τον απείλησε επιδεικνύοντάς του τσεκούρι και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που ενημερώθηκαν από το Κέντρο Άμεσης Δράσης, κινήθηκαν άμεσα προς την περιοχή και εντόπισαν σε μικρή απόσταση τον δράστη, τον οποίο και συνέλαβαν.

Κατά την έρευνα στο όχημά του, αλλά και σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ένα τσεκούρι,

• ένα σκεπάρνι,

• ένα αεροβόλο πιστόλι,

• 52 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• ένα μαχαίρι-μπρελόκ,

• 1.500 σφαίρες και 10 αμπούλες αεροβόλου,

• καθώς και ένας τρίφτης ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.