Νέες απειλές για χερσαία πλήγματα κατά εμπόρων ναρκωτικών στη Βενεζουέλα αλλά και σε άλλες περιοχές διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Όπως μετέδωσε το CNNi, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις «θα αρχίσουν να συμβαίνουν», σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη περιορίσει δραστικά τη διακίνηση ναρκωτικών μέσω θαλάσσης. «Έχουμε εξαλείψει το 96% των ναρκωτικών που έμπαιναν δια θαλάσσης. Τώρα περνάμε στη στεριά, που είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει τρόπος οι χώρες που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο να αποτρέψουν τέτοιες επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. «Δεν θέλω να το πω αυτό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά τη Βενεζουέλα. «Δεν μιλάμε μόνο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα, αλλά για επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας», τόνισε.

Trump: It is not only land strikes on Venezuela. It is land strikes on horrible people that are bringing in drugs and killing our people. pic.twitter.com/Xm5OPS2WGk — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναλάβει το τελευταίο διάστημα ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο άμεσης δράσης κατά των καρτέλ ναρκωτικών, με έμφαση στα οδικά και συνοριακά δίκτυα διακίνησης.

Παράλληλα, ερωτηθείς για το αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να κατάσχουν περισσότερα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας, απέφυγε και πάλι να απαντήσει ευθέως. «Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας πως «καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ».