Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στην Παλμύρα της Συρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου. Οι στρατιωτικοί συμμετείχαν σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανέφερε ότι ακόμη τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγσεθ, δήλωσε πως ο δράστης εξουδετερώθηκε από συμμαχικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA και Αμερικανός αξιωματούχος είχαν επιβεβαιώσει ότι Αμερικανοί και Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον κοινής περιπόλου στην Παλμύρα.

Σύμφωνα με το SANA, που επικαλέστηκε πηγή ασφαλείας, δύο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε επί τόπου.