Οι μετοχές κάνναβης σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο την Παρασκευή, καθώς ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται να προχωρήσει σε σημαντική χαλάρωση των ομοσπονδιακών περιορισμών που αφορούν τη μαριχουάνα.

Οι παραγωγοί κάνναβης Tilray Brands και Canopy Growth εκτινάχθηκαν κατά 44% και 52% αντίστοιχα, ενώ η Innovative Industrial Properties, εταιρεία που διαχειρίζεται θερμοκήπια κάνναβης, κατέγραψε άνοδο σχεδόν 9%. Το ETF Amplify Seymour Cannabis (CNBS) σημείωσε άνοδο άνω του 54%, καταγράφοντας την καλύτερη ημέρα στην ιστορία του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNBC, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα ήδη από τη Δευτέρα, το οποίο θα επιτρέπει την επαναταξινόμηση της μαριχουάνας. Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς για τις εταιρείες κάνναβης και να ενισχύσει τις επενδύσεις στον κλάδο.

Μετά τη σχετική είδηση, οι μετοχές των εταιρειών κάνναβης κινήθηκαν ανοδικά στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η Washington Post είχε αναφέρει πρώτη ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει εκτελεστικό διάταγμα ώστε να ζητήσει από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να επαναταξινομήσουν τη μαριχουάνα ως ουσία κατηγορίας III, από την κατηγορία I όπου ανήκει σήμερα. Η Axios μετέδωσε ότι η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Τραμπ είχε ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναταξινόμησης τον Αύγουστο, γεγονός που ενίσχυσε τις προσδοκίες της αγοράς. Όπως σημείωσε ο αναλυτής Ed Groshans της Compass Point, “η επαναταξινόμηση της μαριχουάνας από τον Τραμπ δεν ήταν ζήτημα αν, αλλά πότε”.

Αυξανόμενη αισιοδοξία στην αγορά

Σύμφωνα με τον Groshans, η αναμενόμενη αλλαγή θεωρείται «θετική» για τον κλάδο, καθώς θα επιτρέψει στις τράπεζες να εξυπηρετούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κάνναβη. Εκτίμησε επίσης ότι, εφόσον υπάρξει σχετική εντολή από τον Τραμπ, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία επαναταξινόμησης έως το καλοκαίρι.

Ο Bill Kirk, ανώτερος αναλυτής της Roth, παρακολουθεί παράλληλα την πιθανότητα το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει υπόθεση που αφορά τη σχέση μεταξύ κρατικών ρυθμίσεων και ομοσπονδιακής απαγόρευσης της κάνναβης. Μια θετική απόφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να επιταχύνει τις εξελίξεις.

Ο κλάδος βλέπει τις τελευταίες κινήσεις ως ένδειξη προόδου προς την κανονικοποίηση της κάνναβης σε εθνικό επίπεδο. “Είμαι πιο αισιόδοξος από ποτέ”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tilray, Irwin Simon, στο CNBC.

Η δικηγόρος Shawn Hauser, εταίρος της Vicente LLP, επισήμανε ότι η επαναταξινόμηση θα αποτελέσει μόνο μια “μερική νίκη”, καθώς ο κλάδος θα χρειαστεί να συνεχίσει να διεκδικεί πλήρη νομιμοποίηση. Ωστόσο, πρόσθεσε πως η κίνηση αυτή μπορεί να ωθήσει το Κογκρέσο να θεσπίσει ένα ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αφορά την ασφάλεια, την πρόσβαση και τη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη.

“Αυτό είναι η αρχή μιας νέας εποχής στη δημόσια πολιτική υγείας”, ανέφερε η Hauser, υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή της αλλαγής θα καταργήσει σχεδόν έναν αιώνα παρωχημένων πολιτικών για τα ναρκωτικά.