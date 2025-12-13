Η προετοιμασία του Αρη για το ντέμρπι με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται και σήμερα και αυτό που απομένει είναι να… κλειδώσουν οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ.

Ο άξονας βρίσκεται στο επίκεντρο και πιο συγκεκριμένα η μεσαία γραμμή της ομάδας, αφού πρώτα διευθετήθηκε το αριστερό άκρο της άμυνας. Εκεί, όπου οι Φαντιγκά και Φρίντεκ πρόλαβαν να είναι έτοιμοι, κανένας από τους δύο ωστόσο δεν είναι 100% έτοιμος. Για αυτό ο Χιμένεθ αναμένεται να ξεκινήσει έναν από τους δύο -πιθανότατα τον Φαντιγκά- και με τον άλλο να έρχεται από τον πάγκο στη διάρκεια του αγώνα. Με πιο απλά λόγια, θα μοιραστούν το αριστερό άκρο της άμυνας.

Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η μεσαία γραμμή. Ο Ισπανός τεχνικός έχει μπροστά του δύο βασικά σενάρια. Είτε να στηρίξει την τριάδα των Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλου, είτε να προχωρήσει σε αλλαγή, προκειμένου να εντάξει τον Φρέντρικ Γένσεν σε πιο κεντρικό ρόλο, ως επιτελικό μέσο, εάν δεν τον κρατήσει στις πλευρές.