Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στις εκδηλώσεις του Δήμου Καλαβρύτων για την 82η επέτειο Μνήμης του Ολοκαυτώματος, τιμώντας τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.

Μετά τη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την κατάθεση στεφάνου στον Τόπο της Εκτέλεσης, ο κ. Τασούλας προχώρησε σε δήλωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης.

«Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου του 2025, συμπληρώνονται 82 χρόνια από το πιο εκτεταμένο και πιο αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου που διέπραξαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στην κατεχόμενη Ελλάδα, από τη σφαγή των Καλαβρύτων. Από τη δολοφονία εκατοντάδων πατριωτών, από την εξολόθρευση όλου του ανδρικού πληθυσμού, αυτής της θαυμάσιας ορεινής κωμόπολης της Αχαΐας.»

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συγκίνηση και τη συμμετοχή του λαού και των αρχών των Καλαβρύτων στις εκδηλώσεις τιμής, σημειώνοντας ότι «σήμερα, εδώ, όλος ο λαός των Καλαβρύτων, οι αρχές του, ο ιερός κλήρος, τίμησαν- τιμήσαμε, τη μνήμη αυτών των δολοφονηθέντων πατριωτών τους».

Τόνισε επίσης πως η ελευθερία και η προκοπή της πατρίδας έχουν βαθιές ρίζες στη θυσία των Καλαβρυτινών, επισημαίνοντας ότι «η φρίκη και η καταστροφή των Καλαβρύτων, 82 χρόνια πριν, συγκλονίζει η μνήμη του όλο το Πανελλήνιο».

Μήνυμα μνήμης και ειρήνης

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε το διαρκές χρέος της ελληνικής κοινωνίας να θυμάται και να υπερασπίζεται τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. «Έχουμε χρέος να θυμόμαστε… να επιδιώκουμε την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη φιλία, ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε πως «σήμερα που αυτά αμφισβητούνται και ποδοπατούνται παγκοσμίως, έχουμε ακόμη μεγαλύτερο χρέος απέναντι σε αυτόν τον ανείπωτο πόνο, να τα σκεφτόμαστε, να τα υπερασπιζόμαστε και να μην χαμηλώνουμε τη σημαία μας».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «η σημαία του Δήμου Καλαβρύτων είναι μεσίστια αυτές τις μέρες, η μνήμη όμως είναι ψηλά και αγκαλιάζει όλο το χωριό, όλη την κωμόπολη». Και πρόσθεσε: «Τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Τιμούμε το μαρτύριό τους. Ούτε ξεχνάμε, ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε».

Εγκαίνια έκθεσης χαρακτικών

Μετά το τέλος των εκδηλώσεων, ο Κωνσταντίνος Τασούλας εγκαινίασε την έκθεση χαρακτικών του Α. Τάσσου με τίτλο «Η Τέχνη και η Ιστορία, ο Λαός και το Βίωμα», που φιλοξενείται στο Πέτρινο Κτίριο της Πλατείας Πετμεζαίων στα Καλάβρυτα.