Το DS N°4, η νέα δημιουργία της DS Automobiles είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία.

Με μήκος 4,40 μ, πλάτος 1,87 μ και ύψος 1,47 μ, και «τοποθετημένο» σε μεγάλους τροχούς διαμέτρου 72 εκ. με απόσταση από το έδαφος 19 εκ, το N°4 έχει σχεδιαστεί ως ένα crossover.

Για πρώτη φορά, το DS N°4 διαθέτει ένα 100% ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης «E-TENSE», το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία. Το N°4 E-TENSE συνδυάζει αυτονομία 450 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και υψηλές επιδόσεις με ισχύ 213 ίππων και ροπή 343 Nm.

Εξελιγμένη με εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας, αυτή η έκδοση βασίζεται σε πρωτοποριακή τεχνολογία που προέρχεται από την τεχνογνωσία της DS Automobiles που αποκτήθηκε στη Formula E, ιδιαίτερα στον τομέα του λογισμικού, για να προσφέρει μια ασυμβίβαστη εμπειρία ηλεκτροκίνησης.

Το DS N°4 E-TENSE διαθέτει μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 58,3 kWh τύπου NMC, μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση διατηρώντας παράλληλα τη βέλτιστη συμπαγή διάσταση. Έχει ικανότητα φόρτισης 100 km σε μόλις 11 λεπτά ή 20 έως 80% σε 31 λεπτά σε σημείο ταχείας φόρτισης και προσφέρει 3 επίπεδα αναγεννητικής πέδησης με επιβράδυνση από -0,6 m/s² έως -2 m/s².

Το DS N°4 PLUG-IN-HYBRID είναι διαθέσιμο με ένα επίσης νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης που παρέχει 225 ίππους, 360 Nm ροπής και αυξημένη αυτονομία 81 km σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, αύξηση 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 14,6 kWh.

Το DS N°4 HYBRID είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία. Αποδίδοντας συνδυαστικά ισχύ 145 ίππων, συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW (28 hp), ενσωματωμένο απευθείας στο εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.