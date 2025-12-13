Ο Όμιλος Volkswagen περνά στην επόμενη φάση δοκιμών στο Βόλφσμπουργκ με το αυτόνομο ερευνητικό του όχημα Gen.Urban1. Μετά από εντατικές δοκιμές, το Gen.Urban μπορεί πλέον να πηγαίνει αυτόνομα σε πραγματική αστική κυκλοφορία. Το ερευνητικό έργο στοχεύει να διερευνήσει πώς οι επιβάτες βιώνουν την οδήγηση σε ένα αυτόνομο όχημα χωρίς παραδοσιακό τιμόνι ή πεντάλ – και ποιες απαιτήσεις δημιουργεί αυτό για μελλοντικές πρωτότυπες ιδέες οχημάτων.
Μια διεπιστημονική ομάδα από το Volkswagen Group Innovation, στην οποία συμμετέχουν σχεδιαστές, ειδικοί σε ανθρώπινους παράγοντες, μηχανικοί λογισμικού και ειδικοί σε υλικά, συλλέγει ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών και την αλληλεπίδραση με το Gen.Urban.
Αυτά τα ευρήματα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μελλοντικών εννοιών εσωτερικού χώρου και εμπειρίας χρήστη (UX) σε όλες τις μάρκες του Ομίλου.
Βασικά ερωτήματα που καθοδηγούν την έρευνα περιλαμβάνουν: Πώς περνούν οι άνθρωποι τον χρόνο τους σε ένα αυτόνομο όχημα; Ποιες ψηφιακές λειτουργίες υποστηρίζουν καλύτερα την εργασία, την ψυχαγωγία ή τη χαλάρωση; Πώς θα πρέπει να σχεδιάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του οχήματος και των επιβατών, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ή τα παιδιά; Με απλά λόγια: Αισθάνονται οι άνθρωποι άνετα;
Ακόμη και πριν από την αναχώρηση, οι επιβάτες μπορούν να προσαρμόσουν τις προτιμήσεις τους – μέσω εφαρμογής ή απευθείας στο όχημα – από τη θερμοκρασία της καμπίνας έως τον φωτισμό περιβάλλοντος. Κατά την είσοδο, το Gen.Urban υποδέχεται τον επιβάτη και το κάθισμα προσαρμόζεται αυτόματα στην επιθυμητή θέση. Επιπλέον, το ψηφιακό εσωτερικό του οχήματος μπορεί να προσαρμοστεί στις ατομικές προτιμήσεις χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η ευρεία μπροστινή οθόνη με τις πληροφορίες, το φως και τον ήχο προσαρμόζεται στη συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Το Gen.Urban έχει σχεδιαστεί χωρίς παραδοσιακό τιμόνι ή πεντάλ.
Ο Δρ. Nikolai Ardey, Επικεφαλής Καινοτομίας του Ομίλου Volkswagen, εξηγεί: «Η τεχνολογία για την αυτόνομη οδήγηση σημειώνει ραγδαία πρόοδο. Με το ερευνητικό μας όχημα Gen.Urban, θέλουμε να κατανοήσουμε ακριβώς πώς βιώνουν οι επιβάτες την αυτόνομη οδήγηση.».