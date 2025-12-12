Η Ουγγαρία εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία για την «παράνομη» απόφαση της ΕΕ να προχωρήσει, μέσω ψηφοφορίας με ενισχυμένη πλειοψηφία, στο πάγωμα επ’ αόριστον των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν γνωστοποίησε τη θέση του σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Οι Βρυξέλλες θα διαβούν σήμερα τον Ρουβίκωνα με την έναρξη της διαδικασίας γραπτής ψηφοφορίας, η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ΕΕ. Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται κατά της απόφασης και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαναφέρει μια νόμιμη κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ορμπάν.

Η σχεδιαζόμενη συμφωνία για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επ’ αόριστον θα απέτρεπε τον κίνδυνο να μπλοκάρουν χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία την παράταση του μέτρου κάθε έξι μήνες, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Το σχέδιο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την οικονομική της στήριξη.