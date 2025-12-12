Η Βρετανία βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο είδος πανδημίας καθώς στα νοσοκομεία καταγράφονται χιλιάδες εισαγωγές. Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα παιδιά πλήττονται πολύ περισσότερο από τους ενήλικες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του NHS που δημοσιεύει η Telegraph τα κρούσματα γρίπης βρίσκονται σε επίπεδο ρεκόρ σε σχέση με την ανάλογη περίοδο πέρυσι. Η αύξηση μάλιστα άγγιξε το 55% μέσα σε μια μόλις εβδομάδα, με το μέσο όρο των νοσηλειών να είναι 2.600 καθημερινά!

Περισσότερα από 300 κρούσματα αναπνευστικών ιών έχουν αναφερθεί σε σχολεία μόνο αυτή την εποχή – τέσσερις φορές υψηλότερα από ό,τι πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα, σε όλα τα σχολεία της Αγγλίας, έχουν σημειωθεί 317 κρούσματα από την έναρξη της περιόδου γρίπης στις αρχές Οκτωβρίου, σε σύγκριση με 72 πέρυσι και 36 πρόπερσι.

Ωστόσο, ενώ τα παιδιά είναι πιο πιθανό να βγουν θετικά, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να νοσηλευτούν. Τα ποσοστά εισαγωγών σε νοσοκομεία για άτομα άνω των 85 ετών την περασμένη εβδομάδα έφτασαν τα 57 ανά 100.000, αυξημένα κατά 20% σε εβδομαδιαία βάση. Αυτό ήταν εννέα φορές υψηλότερο από το ποσοστό εισαγωγών σε νοσοκομεία για παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου.

«Βυθίζεται» το σύστημα της Βρετανίας – Η απειλή των απεργιών

Τα ποσοστά μόλυνσης είναι υψηλότερα μεταξύ των παιδιών ηλικίας πέντε έως 14 ετών, με ποσοστά τριπλάσια από αυτά των ηλικιωμένων. Αλλά η ασθένεια έχει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες στις μεγαλύτερες ομάδες, τροφοδοτώντας ρεκόρ εισαγωγών σε νοσοκομεία.

Το Λονδίνο φαίνεται ότι αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς έχει και τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Την ίδια στιγμή έρχεται μια κινητοποίηση που ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος αρνείται να ακυρώσει.

Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι οι απεργίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν την κατάρρευση του NHS.

Αγώνας δρόμου για τα ανεμβολίαστα παιδιά

Η κατάσταση στη Βρετανία φαίνεται να έχει ξεφύγει καθώς οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να χορηγήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα εμβόλια σε παιδιά και νέους ενώ την ίδια στιγμή τα φαρμακεία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις εμβολίων και τα σχολεία να κλείνουν για να προλάβουν την εξάπλωση.

Παρά γεγονός ότι οι επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών είχαν προειδοποιήσει τον Οκτώβριο ότι η Βρετανία μπορεί να αντιμετωπίσει τη χειρότερη περίοδο γρίπης που έχει καταγραφεί, τέσσερα εκατομμύρια παιδιά – περισσότερα από τα μισά από αυτά ηλικίας μεταξύ δύο και 17 ετών – παραμένουν ανεμβολίαστα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου μόνο το 10% των παιδιών δημοτικού σχολείου είχαν εμβολιαστεί σε ορισμένους δήμους, με τα χειρότερα ποσοστά στο Southwark και το Lambeth, στο Λονδίνο. Ομάδες του συστήματος υγείας της χώρας έχουν προγραμματίσει επισκέψεις σε σχολεία ζητώντας την συναίνεση των γονιών για την χορήγηση ρινικού σπρέι ή του εμβολιασμού τους.

Σε μια προσπάθεια να βοηθηθούν οι κατά τόπους κλινικές, θα δημιουργηθούν συμπληρωματικά ιατρεία έτσι ώστε να πάνε τα παιδιά να εμβολιαστούν το Σαββατοκύριακο αν δεν προλάβουν να εμβολιαστούν κατά την διάρκεια της εβδομάδας.