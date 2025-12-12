Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έκρυψαν την απογοήτευση τους μετά την αποτυχία της ομάδας τους να κερδίσει την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Ίνγκι Ίνγκασον δήλωσε:

«Ουσιαστικά ήταν οι τελικές που δεν μας βγήκαν και ήταν κάτι που μας απογοήτευσε, αν και παίζαμε με παίκτη παραπάνω. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και είμαστε απογοητευμένοι. Έχουμε δέκα πόντους, χάσαμε βαθμούς απέναντι στη Βικτόρια, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε γιατί παίζονται άλλοι έξι βαθμοί στα δύο επόμενα ματς. Θα δούμε, πρέπει να συνεχίσουμε, το Europa σημαίνει πολλά για τον σύλλογο και πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο», ανέφερε ο διεθνής Ισλανδός αμυντικός.

Ο Τάσος Μπακασέτας ανέφερε:

«Ήταν μονόδρομος η νίκη, είχαμε τις ευκαιρίες, δεν ήμασταν αποτελεσματικοί, είχαμε με το μέρος μας το πλεονέκτημα της αποβολής, δεν το εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να νικήσουμε το παιχνίδι.»

Ο Μανώλης Σιώπης τόνισε:

«Μας έλειπε το τελικό σουτ. Δυσκολευτήκαμε πολύ, γιατί έπαιζε πολύ χαμηλά η Βικτόρια και είχαμε μόνο δύο τελικές. Αν δεν κάνεις γκολ, τότε είναι δύσκολα. Είμαστε απογοητευμένοι γιατί ξέρεις ότι παίζεις με παίκτη παραπάνω και δεν κερδίζεις. Είναι αποτυχία.

Πρέπει να πάρουμε τη νίκη μέσα στην Ουγγαρία και μετά να τα παίξουμε όλα με τη Ρόμα. Το πλάνο είναι να τα παίξουμε όλα για όλα στην έδρα της Φερεντσβάρος, εκεί θέλουμε μόνο τους τρεις βαθμούς.»