Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με παίκτη περισσότερο για μια ώρα παιχνιδιού.

Κάκιστο ματς από τους Πράσινους, ακούστηκαν αποδοκιμασίες στο τέλος, χάθηκε η ευκαιρία για να “κλειδώσει” η πρόκριση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει από νωρίς τον έλεγχο και στο 10’ απείλησε για πρώτη φορά, όταν ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.

Η Πλζεν δεν έμεινε αδρανής και στο 17’ ο Μέμιτς έβγαλε ένα άκρως επικίνδυνο γύρισμα στην περιοχή, με τον Ίνγκασον να απομακρύνει σωτήρια στο παρά ένα.

Λίγο αργότερα, στο 18’, ο Μέμιτς επιχείρησε μακρινό σουτ, το οποίο πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Λαφόν.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν στροφές και στο 24’ ο Τζούριτσιτς δοκίμασε την αντίδραση του αντίπαλου τερματοφύλακα με δυνατό σουτ, όμως ο Βίγκελε μπλόκαρε χωρίς δυσκολία. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, στο 25’, ο Τετέ απείλησε επίσης με χαμηλό σουτ, αλλά ο κίπερ των Τσέχων είχε ξανά την απάντηση.

Η ισορροπία της αναμέτρησης άλλαξε στο 32’, όταν ο Γεμέλκα αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αναγκάζοντας την Πλζεν να συνεχίσει με δέκα παίκτες. Η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν για τον Παναθηναϊκό. Στο 45’ ο Πάντοβιτς πήρε κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, όμως ο Βίγκελε μπλόκαρε σταθερά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με μεγαλύτερη ένταση και στο 57’ απείλησε για πρώτη φορά, όταν ο Ζαρουρί έβγαλε μια άψογη σέντρα και ο Τετέ προσπάθησε να εκτελέσει στην κίνηση, όμως το σουτ του κατέληξε πολύ πάνω από την εστία.

Στο 62’ το «τριφύλλι» άγγιξε το γκολ: ο Τσιριβέγια έκανε το σουτ, αλλά η τελική κατάληξη της φάσης δεν τον δικαίωσε.

Η πίεση των «πρασίνων» αυξήθηκε ακόμη περισσότερο και στο 68’ ο Ζαρουρί απείλησε ξανά, αυτή τη φορά με ένα καλοζυγισμένο σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο πέρασε ελάχιστα άουτ.

Η Πλζεν προσπάθησε να αντιδράσει στο τέλος, όμως στο 87’ ο Ντουέ σούταρε πολύ άστοχα, χωρίς να απειλήσει τον Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός είχε άλλη μια ευκαιρία στο 89’, με τον Μπακασέτα να εξαπολύει ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής. Η μπάλα πέρασε επικίνδυνα δίπλα από την εστία της Πλζεν.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά (58′ Μπακασέτας), Τσιριβέγια, Σιώπης (58′ Τσέριν), Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς (75′ Σφιντέρσκι).

Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Τζεμέλκα, Ντουέ, Ντόσκι, Μέμιτς, Λάντρα (66′ Σπάτσιλ), Τσερβ, Βαλέντα (74′ Ζελίκοβιτς), Βισίνσκι (41′ Μάρκοβιτς), Άντου (41′ Σουαρέ), Ντουροσίνμι (74′ Βύντρα).