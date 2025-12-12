Λίγο πριν συμπληρωθούν έξι χρόνια από τον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου, η Μαρία Παπαγιάννη ανοίγει τη «σκονισμένη σελίδα» της κοινής τους ζωής. Θυμάται τη γνωριμία τους, τα πρώτα ταξίδια, τον έρωτα και τις δυσκολίες που έφερε η πρόταση να αναλάβει ο Μικρούτσικος υπουργός Πολιτισμού. Μέσα από τις αναμνήσεις της ξεπροβάλλει όχι μόνο ο μεγάλος μουσικός, αλλά και ο άνθρωπος που έζησε με ψυχραιμία και γενναιοδωρία ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Ο Θάνος Μικρούτσικος έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου του 2019 σε ηλικία 72 ετών. Το βράδυ της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου προβλήθηκε στην εκπομπή «Mega Stories» ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο μουσικό. Ανάμεσα στα πρόσωπα που τον τίμησαν και αποκάλυψαν με τις δηλώσεις τους γνωστές και άγνωστες στιγμές της ζωής του, ήταν και η γυναίκα με την οποία απέκτησε δύο από τα τέσσερα παιδιά του.

Η Μαρία Παπαγιάννη αναφέρθηκε στην περίοδο που ο Θάνος Μικρούτσικος δέχτηκε πρόταση να γίνει υπουργός Πολιτισμού, εξηγώντας πως η ιδέα να ασχοληθεί με την πολιτική τους οδήγησε σε έναν σύντομο χωρισμό: «Όταν του πρότεινε ο Παπανδρέου να γίνει υπουργός Πολιτισμού, ήταν πολύ φρέσκια η σχέση μας. Μόλις που είχαμε συναντηθεί. Θυμάμαι πως η πρώτη πρόταση έφτασε όταν ήμασταν στο πρώτο μας ταξίδι, σχεδόν κρυφό από όλους. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, του είπα “προφανώς δεν θα δεχτείς”. Μόλις είχα ερωτευτεί έναν τρελό μουσικό στο Μέγαρο και ξαφνικά όλο αυτό με τρόμαξε πάρα πολύ. Όταν κατάλαβα ότι το σκέφτεται, φοβήθηκα πάρα πολύ ότι θα αλλάξουν όλα. Γυρνάμε στην Αθήνα λοιπόν και μια μέρα μου λέει πως είπε “ναι”. “Εντάξει, τότε και γω όχι” του είπα και πήρα τα πράγματα μου και έφυγα από το σπίτι, χωρίσαμε. Ήταν πολύ πολύ νωρίς».

Για την επανασύνδεσή τους, περιέγραψε: «Με πήρε τηλέφωνο στη δουλειά και μου είπε “δεν σου λέω να γυρίσεις, θέλω απλώς να ακούσεις ένα τραγούδι που έγραψα για σένα”. Φυσικά γύρισα με όλα μου τα πράγματα πίσω και είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο αυτόν του Καββαδία, που το αγαπάω πάρα πολύ».

Στη συνέχεια, η Μαρία Παπαγιάννη μίλησε για τη διάγνωση του μουσικοσυνθέτη με τον καρκίνο: «Το βρήκαμε τυχαία το πρόβλημα υγείας του. Τον απείλησα ότι έχει μεγαλώσει πολύ και ότι δεν έπρεπε να κάνει περιοδεία. Εκείνος επέμενε και του είπα να κάνει όλες τις εξετάσεις. Έτσι λοιπόν, τελείως τυχαία βρέθηκε αυτό που αποδείχτηκε πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Περιγράφοντας την αντίδρασή του, δήλωσε: «Ήταν ψύχραιμος όταν αρρώστησε, δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβήθηκε, αλλά σε εμάς τουλάχιστον δεν το έδειξε. Έλεγε “έζησα μία τόσο πλούσια ζωή, είμαι τόσο ευγνώμων για όσα έζησα στη ζωή μου, οπότε δεν θα κλαφτώ γι αυτό που μου έτυχε”. Από την επόμενη ημέρα έγραψε ένα γράμμα και τους εξηγούσε τα πάντα. Έλεγε ότι ήταν πολύ σοβαρή η κατάστασή του και ότι δεν το έβαζε κάτω. Την άλλη μέρα το πρωί ήμασταν όλοι σε κατάθλιψη. Μας ζήτησε να πάμε όλοι στις δουλειές μας».

Όσο για την περίοδο που ο Θάνος Μικρούτσικος έκανε θεραπείες, η Μαρία Παπαγιάννη σχολίασε: «Πηγαίναμε στο νοσοκομείο για θεραπεία και ήξερε τις νοσοκόμες, ανθρώπους που είχαν το ίδιο πρόβλημα με αυτόν και πήγαινε και τους έδινε θάρρος. Έλεγε “δυνατά, μην ανησυχείς” και μετά αφού ξεκινούσε τη θεραπεία, έλεγε “βγάλε τα ισπανικά, δεν θα φύγω αν δεν μάθεις τέλεια ισπανικά”. Και εγώ υποδυόμουν ότι καταλάβαινα αυτά που μου έλεγε. ισπανικά δεν έμαθα, ο Θάνος έφυγε και τώρα κάνω ξανά ισπανικά για να αποδείξω ότι τα καταφέρνω».

Το ζευγάρι έζησε μαζί 26 χρόνια, με τη χήρα του Θάνου Μικρούτσικου να τα θυμάται ως «μια εκδρομή», όπως είπε: «Καμιά φορά λέω ότι ήταν 26 χρόνια εκδρομή, ζωντάνευε κάθε στιγμή. Τα έκανε όλα με μία ιεροτελεστία. Συχνά μου έλεγε “μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ”. Αυτό μου έχει λείψει πολύ. Για το πρώτο φλερτ έλεγε ότι έκανε εκείνος την πρώτη κίνηση. Ήμουν στη Λάρισα, 12-13 χρονών και ένας ξάδελφος τραγουδούσε περίεργα τραγούδια από τα “Πολιτικά”, τρία χρόνια μετά πήρα τον “Σταυρό του νότου”. Όντως έγινε σε κάποια συνέντευξη, η αδερφή μου ήξερε το πάθος μου, της είπα ότι ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Δεν ξέρω ποιος έκανε την πρώτη κίνηση, αλλά εγώ τον κουβαλούσα πολλά χρόνια μέσα μου σαν θαύμα».