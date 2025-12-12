Στη φυλακή οδηγούνται, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 14χρονου στον Χολαργό. Το κατηγορητήριο, βάσει του οποίου απολογήθηκαν, περιλαμβάνει το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο δράστες φέρονται να είχαν κλείσει ραντεβού με το θύμα μέσω social media, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μια κοπέλα. Όταν ο 14χρονος έφτασε στο σημείο, του είχαν στήσει καρτέρι.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος είχε αρχικά παραδεχθεί την πράξη του σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, ενώπιον της δικαιοσύνης υποστήριξε ότι ο 14χρονος του επιτέθηκε πρώτος με μαχαίρι και τότε εκείνος αντέδρασε, τραυματίζοντάς τον.

Από την πλευρά του, ο ενήλικος συγκατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε την παρουσία του στο περιστατικό, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν ήταν εκείνος που προκάλεσε τα χτυπήματα.