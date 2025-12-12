Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υπέγραψε σύμβαση δωρεάς με το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 2.489.409 ευρώ, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου συστήματος γεωεντοπισμού για όλες τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες.

Το σύστημα αυτό, γνωστό και ως HEPOS, θα είναι προσβάσιμο στους πολίτες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα δρομολόγια.

Το σύστημα, στη βασική του έκδοση, βρίσκεται από τον Ιούλιο εγκατεστημένο σε επιλεγμένους συρμούς στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής.

“Με τη χρήση δεκτών υψηλής ακρίβειας και μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας του ΟΣΕ μπορεί να παρακολουθεί διαρκώς τη θέση κάθε τρένου, ενισχύοντας την ασφάλεια, τον έλεγχο της κυκλοφορίας και τη συνολική αξιοπιστία του δικτύου”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών.

Η δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών καλύπτει πλήρως το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για το σύνολο των σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών.

“Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος, καθώς αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού και επιταχύνεται η καθολική εφαρμογή του συστήματος σε όλο το δίκτυο”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου και προστίθεται: “Με την πρωτοβουλία αυτή, η ελληνική ναυτιλία συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και στηρίζει την εθνική προσπάθεια για έναν πιο ασφαλή, σύγχρονο και αξιόπιστο ελληνικό σιδηρόδρομο”.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδας (ΟΣΕ) και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μέσω της ίδιας ανακοίνωσης, “εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και προσωπικά προς την Πρόεδρο της, κα Μελίνα Τραυλού, για τη σημαντική συμβολή τους σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των επιβατών”.