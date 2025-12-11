Αμερικανοί Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές κάλεσαν τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να διεξαγάγουν πλήρη έρευνα για την επίθεση του ισραηλινού στρατού εναντίον δημοσιογράφων το 2023 στον νότιο Λίβανο, όπου σκοτώθηκε ένας ρεπόρτερ του Reuters και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι.

«Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε έρευνα με βάση τα διεθνή πρότυπα και να λογοδοτήσουν όσοι το έκαναν αυτό», δήλωσε ο γερουσιαστής Πίτερ Γουέλτς σε συνέντευξη Τύπου μπροστά στο Καπιτώλιο. Στο πλευρό του βρισκόταν ο Αμερικανός δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, Ντίλαν Κόλινς, που είχε τραυματιστεί από θραύσματα οβίδων στην ίδια επίθεση.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2023, όταν από ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκε ο εικονολήπτης του Reuters Ισάμ Αμπντάλα και τραυματίστηκαν έξι ακόμη δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους ο Κόλινς και η Κριστίνα Άσι του AFP, η οποία υπέστη ακρωτηριασμό στο δεξί πόδι.

Ανεξάρτητες έρευνες και ευρήματα

Ανεξάρτητη έρευνα του AFP κατέληξε ότι δύο οβίδες αρμάτων μάχης 120 χιλιοστών προήλθαν από τη ζώνη του Ζορντέιχ στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο. Παρόμοια συμπεράσματα παρουσίασαν το Reuters, η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διεθνής Αμνηστία και οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

Τον Οκτώβριο, το AFP ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές να διεξαγάγουν «πλήρη και διαφανή έρευνα», αφού ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει πως το περιστατικό βρισκόταν ακόμη «υπό εξέταση» χωρίς να έχουν εξαχθεί συμπεράσματα.

Πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Ο Πίτερ Γουέλτς ανέφερε ότι εδώ και δύο χρόνια ζητά απαντήσεις για την επίθεση, τόσο από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν όσο και από εκείνη του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από την ισραηλινή πλευρά, χωρίς αποτέλεσμα.

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εντός λογικών πλαισίων για να πάρουμε απαντήσεις και να αποδοθούν ευθύνες», είπε, εκφράζοντας τη λύπη του επειδή όλοι «τον αγνόησαν».

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή από το Βερμόντ, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ερευνά την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να έχει επικοινωνήσει με τα θύματα ή τους αυτόπτες μάρτυρες. Αργότερα, η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε το γραφείο του ότι η έρευνα είχε κλείσει.

Ο Γουέλτς τόνισε πως ο ισραηλινός στρατός «δεν έκανε καμία προσπάθεια, καμία, να ερευνήσει σοβαρά» το περιστατικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μια επαναλαμβανόμενη στρατηγική» κατά την οποία δηλώνεται ότι ξεκινά έρευνα, χωρίς να προκύπτουν αποτελέσματα.

Έκκληση για λογοδοσία

Ο Ντίλαν Κόλινς κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει δημοσίως την επίθεση, επισημαίνοντας ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και πολίτης των ΗΠΑ. «Θα ήθελα επίσης να ασκήσει πίεση στον μεγαλύτερο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, την ισραηλινή κυβέρνηση, ώστε να λογοδοτήσουν οι δράστες», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «έγκλημα πολέμου».

Η βουλευτής Μπέκα Μπαλίντ υπογράμμισε ότι οι βουλευτές «δεν θα ξεχάσουν» την υπόθεση. «Θα συνεχίσουμε να ζητάμε εξηγήσεις για αυτήν τη σκόπιμη βίαιη ενέργεια εναντίον του ελεύθερου Τύπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.