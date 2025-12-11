Ο Ράσελ Κρόου, ο αξεπέραστος Μάξιμος του επικού Gladiator του 2001, άσκησε δριμεία κριτική στο Gladiator 2, την πολυαναμενόμενη συνέχεια η οποία κυκλοφόρησε περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά το πρωτότυπο φιλμ. Αν και ο ίδιος δεν συμμετείχε στη νέα ταινία, που είχε πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ, Πολ Μέσκαλ και Ντένζελ Ουάσινγκτον, φαίνεται πως η τελική εικόνα που είδε στην οθόνη τον απογοήτευσε βαθιά.

Σε συνέντευξή του στο Triple J, ο Κρόου ξεκαθάρισε ότι το μεγάλο πρόβλημα της ταινίας είναι πως «οι άνθρωποι που είχαν τον έλεγχο δεν κατάλαβαν ποτέ τι έκανε την πρώτη ταινία τόσο ξεχωριστή». Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν ήταν η χλιδή, ούτε η δράση. Ήταν ο ηθικός πυρήνας της ιστορίας»

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι στον πρώτο «Μονομάχο» υπήρχε καθημερινή μάχη στο πλατό για να διατηρηθεί η ουσία του χαρακτήρα του Μάξιμου: η τιμή, η αξιοπρέπεια, η εσωτερική σύγκρουση, το καθαρό κίνητρό του για δικαιοσύνη. Αντίθετα, υπαινίχθηκε πως στη συνέχεια προτάθηκαν στιλιστικές επιλογές που ακύρωναν αυτή την ηθική βάση – ακόμα και σκηνές που αφαιρούσαν από τον πρωταγωνιστή την δύναμη και την αυθεντικότητα που τον ανέδειξαν ως μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο Κρόου αποκάλυψε επίσης πως, την περίοδο που το Gladiator 2 προβαλλόταν στις αίθουσες, βρέθηκε πολλές φορές στη δύσκολη θέση να εξηγήσει στους θαυμαστές –κυρίως γυναίκες, όπως είπε– πως δεν είχε καμία σχέση με τις επιλογές της νέας παραγωγής:

«Έρχονταν στα εστιατόρια και με ρωτούσαν τι στο καλό συνέβαινε. Τους έλεγα ‘Δεν ήμουν εγώ, δεν το έκανα εγώ!‘»

Παρά την κριτική του, οι δύο ταινίες είχαν σχεδόν τα ίδια έσοδα στο box office: 462 εκατομμύρια δολάρια η πρώτη, 466 η δεύτερη. Η διαφορά, όπως σημειώνει ο Κρόου, είναι πως το Gladiator 2 κόστισε πολύ ακριβότερα και άρα η επιτυχία του δεν μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη.

Η τοποθέτηση του Κρόου δεν περνά απαρατήρητη ούτε για τους θαυμαστές ούτε για τη βιομηχανία. Και κυρίως επαναφέρει μια βασική συζήτηση:

Μπορεί μια συνέχεια χωρίς τον ηθικό άξονα του πρωταγωνιστή που καθόρισε το πρωτότυπο να σταθεί πραγματικά δίπλα στο θρύλο του Gladiator;