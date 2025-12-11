Μια σπάνια φιάλη σαμπάνιας Dom Pérignon Vintage 1961, που είχε σερβιριστεί στον γάμο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του πρίγκιπα της Ουαλίας το 1981, δεν κατάφερε να βρει αγοραστή στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στη Δανία.

Η αξία της φιάλης εκτιμήθηκε μεταξύ 68.000 και 80.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Bruun Rasmussen, το μπουκάλι, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «μοναδικό και πολύ ιδιαίτερο», παρέμεινε απούλητο.

Η φιάλη ανήκει σε ιδιώτη συλλέκτη που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του. Είχε ετικετοποιηθεί ειδικά για τον γάμο της Νταϊάνα και του Καρόλου, που τελέστηκε στις 29 Ιουλίου 1981 και παρακολουθήθηκε από εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

«Υπάρχουν μόνο δώδεκα φιάλες magnum και αυτή είναι μία από αυτές», είχε δηλώσει ο Τόμας Ρόζενταλ Άντερσεν, επικεφαλής του τμήματος κρασιών στον οίκο Bruun Rasmussen, όταν παρουσίαζε το μπουκάλι στις αρχές Δεκεμβρίου. Η ετικέτα του, όπως ανέφερε, είχε ήδη αρχίσει να κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια φιάλη δεν προσελκύει αγοραστικό ενδιαφέρον. Το 2004, μια αντίστοιχη σαμπάνια magnum παρέμεινε απούλητη σε δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο οίκος Heritage Auction κατάφερε να πουλήσει μία φιάλη του ίδιου έτους παραγωγής έναντι περίπου 12.000 δολαρίων, τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τις σημερινές εκτιμήσεις.