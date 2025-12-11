Στάση εργασίας στα λεωφορεία της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Η στάση θα διαρκέσει από τις 11:00 έως τις 17:00, επηρεάζοντας τα δρομολόγια στο λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με το Σωματείο, η κινητοποίηση αποφασίστηκε προκειμένου να διεξαχθεί η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια των έξι ωρών, τα περισσότερα αστικά λεωφορεία δεν θα εκτελούν δρομολόγια.

Ωστόσο, κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, οι οποίες δεν εντάσσονται στην απεργιακή κινητοποίηση.