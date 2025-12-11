Τους «λογαριασμούς» και τις εκκρεμότητες που έχουν με την εφορία πρέπει να φροντίσουν να κλείσουν πριν την εκπνοή του 2025 εκατομμύρια φορολογούμενοι για να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα και έξτρα φόρους. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλλουν τις δόσεις για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και των ρυθμίσεων που «τρέχουν», να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας αλλά και να υποβάλουν δηλώσεις για αναδρομικά ποσά που καταβλήθηκαν το 2024.

Επιστροφή ενοικίου

Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου που δεν βρήκαν χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή έλαβαν μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν έχουν δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση, χωρίς πρόστιμα, προκειμένου να εισπράξουν την ενίσχυση. Μάλιστα όσοι υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν μέχρι τέλος του μήνα, ενώ όσες τροποποιητικές δηλώσεις κατατεθούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα αποπληρωθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επίσης, όσοι απέκτησαν φέτος περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα) και κινδυνεύουν να πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρου υποβάλλοντας δηλώσεις για χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές.

Οι εκκρεμότητες

Η λίστα με τις εκκρεμότητες που «τρέχουν» έως το τέλος του έτους περιλαμβάνει:

1. Τροποποιητική δήλωση Ε1 για επιστροφή ενός ενοικίου. Οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίζονται στα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν από τους ίδιους τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2025, για το φορολογικό έτος 2024. Σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν χιλιάδες δηλώσεις όπου είχε αναγραφεί το μηνιαίο ενοίκιο ως ετήσιο. Η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822). Η επιστροφή ενός ενοικίου αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Όσοι δεν έλαβαν καθόλου την ενίσχυση ή έλαβαν μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν έχουν δεύτερη ευκαιρία μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το ποσό που δικαιούνται. Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή.

2. Δήλωση για αναδρομικά. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 τροποποιητικές δηλώσεις. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2024. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2021 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2022. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

3. Δήλωση για κάλυψη τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2025 έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myProperty έως το τέλος Δεκεμβρίου.

4. Δήλωση από κληρονόμους. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3). Η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων προϋποθέτει να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ).

5. Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού. Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

6. Δήλωση ακινησίας οχημάτων. Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

7. Πληρωμή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ έτους 2025.

8. Πληρωμή 6ης δόσης φόρου εισοδήματος.

9. Πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2026. Από την Πρωτοχρονιά θα επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης των τελών. Συγκεκριμένα προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

– 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026,

– 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026,

– 100% των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησης από την 1η Μαρτίου 2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έτους 2026.

10. Πληρωμή δόσης ή δόσεων ρυθμίσεων.