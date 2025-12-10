Ο Dani Roman και ο Fred Fugen ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή συγχρονισμένη πτήση με wingsuit μεταξύ των δίδυμων πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου του Μπαχρέιν, μετά από εκτενή τεχνική προετοιμασία και προσομοίωση πτήσης.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην ομάδα του Bahrain Wingsuit Project, καθώς οι δύο άνδρες πήδηξαν από ένα ελικόπτερο, πέτυχαν απίστευτες ταχύτητες κι έγραψαν ιστορία.

Κατά το redbull.com, οι αθλητές που πετούσαν με wingsuit πραγματοποίησαν ένα πρωτοποριακό κατόρθωμα στο Bahrain World Trade Center, εκτελώντας μια συγχρονισμένη διέλευση από αντίθετες κατευθύνσεις μεταξύ των δίδυμων πύργων.

Κατεβαίνοντας με ταχύτητες 220 km/h, η συνδυασμένη ταχύτητά τους στο σημείο τομής έφτασε τα 440 km/h —περισσότερο από 120 μέτρα ανά δευτερόλεπτο—περνώντας την ίδια ακριβώς στιγμή με μόνο 10 μέτρα να τους χωρίζουν.

Οι ρίζες του εγχειρήματος που κόβει την ανάσα ανάγονται τρία χρόνια πίσω, όταν ο Roman και ο Fugen είδαν για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης το 2022.

Αμέσως το αναγνώρισαν ως την ιδανική τοποθεσία για το έργο τους με τη συγχρονισμένη πτήση με wingsuit. Ακολούθησαν δύο χρόνια εντατικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης αδειών, της προσομοίωσης της αποστολής, της χαρτογράφησης τεχνικών σχεδίων και της προπόνησης για την πτήση.