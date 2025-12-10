Η διεθνής υπόθεση του δανέζου δότη σπέρματος, γνωστού ως «Kjeld», που τα δείγματα του χρησιμοποιήθηκαν για την εξωσωματική γονιμοποίηση εκατοντάδων παιδιών σε όλη την Ευρώπη, έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, επτά ελληνικές κλινικές γονιμότητας φέρονται να χρησιμοποίησαν δείγματα του ίδιου δότη. Ένας Έλληνας γιατρός, που παρακολουθεί την υγεία παιδιών που γεννήθηκαν μέσω εξωσωματικής, εντόπισε τον Νοέμβριο του 2020 τη γονιδιακή μετάλλαξη TP53 — γνωστή για τον υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου — σε τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας. Ένα από τα παιδιά πάσχει από καρκίνο. Το 2023 συνάντησε ένα τέταρτο παιδί από τον ίδιο δωρητή, το οποίο επίσης φέρει τη μετάλλαξη.

Η ανακάλυψη αυτή έχει προκαλέσει συναγερμό στις ελληνικές αρχές και στις κλινικές γονιμότητας, καθώς τα παιδιά που επηρεάζονται πρέπει να παρακολουθούνται ιατρικά και να ενημερωθούν οι οικογένειές τους για τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Το υπουργείο Υγείας εξετάζει ήδη τρόπους για εντοπισμό και επικοινωνία με τα υπόλοιπα παιδιά που γεννήθηκαν από τον δότη στην Ελλάδα, ακολουθώντας διεθνείς οδηγίες για την προστασία της υγείας των ασθενών.

Η υπόθεση του «Kjeld» έχει αναδείξει σοβαρά κενά στους κανονισμούς για τους δότες σπέρματος και τη διεθνή παρακολούθηση των βιολογικών δειγμάτων. Στην Ελλάδα, οι ειδικοί ζητούν αυστηρότερη καταγραφή δόσεων σπέρματος, ιατρικό έλεγχο πριν τη χρήση και ενημέρωση των οικογενειών σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, η διεθνής έρευνα έδειξε ότι 28 δανοί δότες αποκλείστηκαν από την αγορά κατά την περίοδο 2022–2025 λόγω κινδύνου κληρονομικών ασθενειών, ενώ ο αριθμός των παιδιών που γεννήθηκαν από τον «Kjeld» έχει ξεπεράσει τα 197. Οι ελληνικές κλινικές συνεργάζονται πλέον με τους διεθνείς φορείς για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν άλλα παιδιά που εκτίθενται σε κινδύνους χωρίς επίβλεψη.