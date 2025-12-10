Ένας 49χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ως DJ συνελήφθη από αστυνομικούς έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση, με εκτεταμένες έρευνες και διασταυρώσεις στοιχείων, που οδήγησαν στον εντοπισμό και την αποκάλυψη της φερόμενης δράσης του στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι αρχές, αξιοποιώντας πληροφορίες και πραγματοποιώντας στοχευμένο profiling, κατέληξαν πως ο 49χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει δίκτυο διακίνησης στο κέντρο της πόλης, εμπορευόμενος μεγάλο εύρος ψυχοτρόπων ουσιών, σκληρών ναρκωτικών και αναβολικών.

Τι εντοπίστηκε στο διαμέρισμα – “φαρμακείο” στον 4ο όροφο

Στις 08-12-2025 και ώρα 19:00, αστυνομικοί πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 49χρονος, στην οδό Χερσίφρονος στην Αθήνα εντοπίζοντας σημαντικές ποσότητες “βραστής” κοκαΐνης, κοκαΐνης, MDMA, μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης (σε σκόνη και βραχώδη μορφή), ηρωίνης, αμφεταμίνης, «3MMC», «2MMC», μεταφεδρίνης, LSD, ecstasy, αλλά και υλικά νόθευσης όπως μαννιτόλη και γλυκόζη.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονταν ακόμη 402 γραμμάρια αποξηραμένων παραισθησιογόνων μανιταριών, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πλήθος ναΐλον συσκευασιών, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και ποσότητες, καθώς και 2.215 ευρώ, που εκτιμάται ότι σχετίζονται με συναλλαγές.

Δεύτερη κρυψώνα στο δώμα της πολυκατοικίας

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 19:35, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν δεύτερη έρευνα σε δώμα της ίδιας πολυκατοικίας, το οποίο επίσης φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 49χρονος. Εκεί βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες MDMA, «3MMC», «2MMC», μεταφεδρίνης, κεταμίνης σε υγρή μορφή, σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης, θραύσματα δισκίων ecstasy, καθώς και δύο μεγάλα γυάλινα βάζα με παραισθησιογόνα μανιτάρια.

Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκαν και έξι γυάλινα φιαλίδια με αναβολικές ουσίες («PROPIONATE» και «DOPAMINE»).

Τα συνολικά κατασχεθέντα

Ανάμεσα στα εκατοντάδες κατασχεθέντα αντικείμενα περιλαμβάνονται:

κοκαΐνη, βραστή κοκαΐνη, ηρωίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη

MDMA, κεταμίνη σε διάφορες μορφές

«3MMC», «2MMC», μεταφεδρίνη [3-MMA]

42 χαρτάκια LSD

402 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών

149 δισκία ecstasy και θραύσματα ακόμη περισσότερων

δισκία κάνναβης

ψυχοτρόπα φάρμακα και αναβολικά σκευάσματα

ζυγαριές ακριβείας, νάιλον συσκευασίες και χειρόγραφες σημειώσεις

2.215 ευρώ και τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.