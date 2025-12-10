Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 48χρονος που προκάλεσε τρόμο στο Καματερό, όταν –σύμφωνα με πληροφορίες– καταδίωξε τρία ανήλικα κορίτσια κρατώντας μαχαίρι, σκορπίζοντας πανικό σε ολόκληρη τη γειτονιά.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο, σημειώθηκε όταν ο άνδρας, σε κατάσταση μέθης, άρχισε να απειλεί τις ανήλικες κρατώντας δύο μαχαίρια.

Τα κορίτσια, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, συναντήθηκαν με μια παρέα αγοριών που βρισκόταν στο σημείο. Οι νεαροί κατάφεραν να τον ηρεμήσουν και να τον πείσουν να αποσύρει τα αιχμηρά αντικείμενα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Λίγο αργότερα έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον 48χρονο. Ο δράστης κρατείται και θα απολογηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.