Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όταν οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε γυναίκα και τον σκύλο της, σκοτώνοντας το ζώο και εγκαταλείποντας το σημείο.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, κοντά σε πρατήριο καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τη στιγμή του ατυχήματος. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή, ενώ η γυναίκα βρέθηκε στο οδόστρωμα με σπασμένο χέρι. Το σκυλί της, ένα λαμπραντόρ, ξεψύχησε στην άσφαλτο. Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα.

Η τραυματισμένη γυναίκα, αλλοδαπή υπήκοος, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Άτομο που τη γνώριζε τις τελευταίες ημέρες, όσο εκείνη βρισκόταν στην Κρήτη, μετέφερε το σκυλί σε κτηνιατρείο του Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να το σώσουν. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο ασυνείδητος οδηγός κατευθύνθηκε προς την παραλία με το «παπάκι» που οδηγούσε. Την υπόθεση ερευνά η Τροχαία Ηρακλείου, η οποία εκτιμά ότι θα τον ταυτοποιήσει σύντομα, καθώς υπάρχουν τόσο καταγραφές από κάμερες όσο και μαρτυρίες αυτοπτών.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η γυναίκα είχε φτάσει πριν από λίγες ημέρες από την Αυστραλία για να αναζητήσει εργασία στην Κρήτη και να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί με το σκυλί της, με το οποίο ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα. Ήταν γεμάτη αισιοδοξία, μέχρι που το χαμόγελό της «πάγωσε» εξαιτίας της απερίσκεπτης πράξης του οδηγού.