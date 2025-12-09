Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει τη δημοσιοποίηση, στις 10 Δεκεμβρίου, της νέας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς έως το 2035, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέλλον των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η Κομισιόν, υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ολοκλήρωσε τον Στρατηγικό Διάλογο με τον κλάδο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πιέσεις των κατασκευαστών να αναθεωρηθεί η αυστηρή νομοθεσία για τις εκπομπές CO₂.

Η υφιστάμενη ρύθμιση προβλέπει για το 2025 ανώτατο μέσο όρο 93,6 γραμμαρίων CO₂ ανά χιλιόμετρο για κάθε μάρκα, επίπεδο που οι εταιρείες χαρακτηρίζουν μη ρεαλιστικό με βάση τη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Η βιομηχανία είχε προειδοποιήσει για δυνητικά πρόστιμα που θα έφταναν τα 16 δισ. ευρώ, οδηγώντας την ΕΕ να αναβάλει για τρία χρόνια την επιβολή τους και να επανυπολογίσει τις επιδόσεις των εταιρειών σε βάθος τριετίας.

Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ενώσεις του κλάδου, ACEA και CLEPA, ζητούν πλέον επισήμως επανεξέταση της συμφωνίας που προβλέπει παύση πώλησης νέων θερμικών οχημάτων το 2035. Σε μια οικονομική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από μειωμένη ζήτηση, αυξημένους δασμούς, νεοεισερχόμενους ανταγωνιστές με χαμηλότερο κόστος και περιορισμένα περιθώρια κέρδους στα ηλεκτρικά μοντέλα, οι κατασκευαστές θεωρούν απαραίτητη μια πιο «πραγματιστική» πολιτική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Βασικό αίτημά τους αποτελεί η αναγνώριση των βιοκαυσίμων ως ουδέτερων ως προς τον άνθρακα, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τους στόχους μηδενικών εκπομπών.

Παράλληλα προτείνουν οικονομικά κίνητρα μέσω πιστώσεων CO₂ για απόσυρση παλαιών οχημάτων και για μείωση εκπομπών στην παραγωγή, ενώ ζητούν την κατάργηση, από το 2027, του συντελεστή που αυξάνει τεχνητά τις εκπομπές των plug-in υβριδικών.

Η ACEA υπογραμμίζει ότι για να είναι εφικτός ο στόχος του 2035, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έπρεπε ήδη να αποτελούν το 25% των ταξινομήσεων, ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν το 16%. Το μερίδιο των υβριδικών παραμένει κρίσιμο για τη βιωσιμότητα του κλάδου, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των πωλήσεων στην Ευρώπη.

Με την αυτοκινητοβιομηχανία να απασχολεί πάνω από 13 εκατομμύρια εργαζόμενους και να συνεισφέρει περίπου 7% στο ΑΕΠ της ΕΕ, η τελική απόφαση της Κομισιόν έχει ιδιαίτερο οικονομικό βάρος. Παρά τις επίσημες σιωπές, ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι νέες ρυθμίσεις θα λάβουν υπόψη τεχνολογικές εξελίξεις, πιθανώς επιτρέποντας μεγαλύτερο περιθώριο στις εταιρείες.

Το πακέτο που εξετάζεται ενδέχεται να περιλαμβάνει πανευρωπαϊκά κίνητρα για την ενίσχυση της ζήτησης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και αυστηρότερους όρους ηλεκτροκίνησης για εταιρικούς στόλους και επιχειρήσεις ενοικίασης. Ωστόσο, μέχρι την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις παραμένουν σε αναμονή, γνωρίζοντας ότι η επόμενη ρύθμιση θα καθορίσει το επενδυτικό τους πλάνο για την επόμενη δεκαετία.