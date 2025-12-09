Μετά την υποβολή 1.469 επώνυμων καταγγελιών κατά εφοριακών, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί νέο κύκλο εσωτερικών ελέγχων, στοχεύοντας στον εντοπισμό περιπτώσεων αδικαιολόγητης περιουσιακής αύξησης.

Οι οικονομικοί επιθεωρητές καλούνται να ελέγξουν συναδέλφους τους, ανοίγοντας πλήρεις φακέλους περιουσιακής κατάστασης. Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν μισθοί, καταθέσεις, κινήσεις λογαριασμών, αγορές ακινήτων αλλά και καθημερινές δαπάνες, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα σε δηλωθέντα εισοδήματα και πραγματική περιουσιακή κατάσταση.

Για κάθε υπάλληλο που κατονομάστηκε, ο έλεγχος ξεκινά από μηδενική βάση. Η ΑΑΔΕ ζητά αποδείξεις για το πώς χρηματοδοτήθηκε κάθε κίνηση ή δαπάνη, ελέγχοντας διεξοδικά κάθε στοιχείο που συνδέεται με την περιουσιακή του κατάσταση.

Από το πρώτο κύμα ελέγχων δεν εξαιρείται κανείς: στο μικροσκόπιο μπαίνουν εν ενεργεία υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αλλά και οι σύζυγοι και τα ανήλικα παιδιά τους. Η εντολή που έχουν λάβει οι Οικονομικοί Επιθεωρητές είναι ξεκάθαρη: πλήρης διασταύρωση εσόδων και δαπανών, με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο – από τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι στοιχεία που ζητούνται απευθείας από τράπεζες, παρόχους υπηρεσιών και ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο προσδιορισμός των εσόδων γίνεται με καταγραφή κάθε νόμιμα εισπραχθέντος ποσού: μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις, πωλήσεις μετοχών, κινητών και ακινήτων, κέρδη τυχερών παιχνιδιών, δωρεές, κληρονομιές, λήψη δανείων και οποιαδήποτε άλλη ροή χρήματος.

Νόμιμες καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή παλαιά μη φορολογητέα έσοδα που δεν δηλώθηκαν παλαιότερα αναγνωρίζονται ως εισόδημα, εφόσον αποδεικνύεται η πηγή τους.

Στο σκέλος των δαπανών εξετάζεται κάθε έξοδο που πραγματοποιεί ο ελεγχόμενος: λογαριασμοί ΔΕΚΟ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ασφάλιστρα οχημάτων και ακινήτων, προγράμματα υγείας και συνταξιοδότησης, πιστωτικές κάρτες, αποπληρωμές δανείων, καθώς και οι συνολικές δαπάνες διαβίωσης.

Πρόκειται για πραγματικές δαπάνες και όχι τεκμαρτές, με την ΑΑΔΕ να μπορεί να ζητήσει στοιχεία από οποιονδήποτε φορέα κρίνει απαραίτητο.

Επίσης ειδική αναφορά γίνεται στις ζημιογόνες επιχειρήσεις συζύγων: αν μια επιχείρηση καταγράφει συνεχείς ζημίες, οι επιθεωρητές καλούνται να ελέγξουν πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι ζημίες. Εξετάζεται η διακίνηση ποσών προς προμηθευτές ή η αποπληρωμή δανείων, ώστε να εντοπιστεί αν υπάρχει πραγματική κάλυψη των ζημιών ή «μαξιλάρι» που δεν δικαιολογείται από εισοδήματα.

Στο στόχαστρο ακόμη μπαίνουν επίσης όλα τα στοιχεία κινητής και ακίνητης περιουσίας των υπαλλήλων, των συζύγων και των ανήλικων παιδιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για τις αγορές ακινήτων, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό τίμημα· αν από τον έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αναφέρεται στο συμβόλαιο, τότε υιοθετείται το υψηλότερο.

Σε περιπτώσεις ύπαρξης θυρίδας, ζητείται συναίνεση του ελεγχόμενου για το άνοιγμα και καταγραφή του περιεχομένου. Αν δεν υπάρξει συναίνεση, αποστέλλεται αίτημα στον αρμόδιο Εισαγγελέα για χορήγηση άδειας.

Ο έλεγχος ξεκινά ουσιαστικά με επιστολή – κάλεσμα της ΑΑΔΕ προς τους ελεγχόμενους, όπου ζητείται η συμπλήρωση ενός αναλυτικού οικογενειακού «πόθεν έσχες». Από εκεί και πέρα, ενεργοποιούνται όλα τα ψηφιακά εργαλεία των ελεγκτών του Εσωτερικών Υποθέσεων: κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα, αγορές πολύτιμων μετάλλων, πληροφορίες από την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών με άλλες χώρες, αλλά και όλα τα δεδομένα ασφαλιστικών προϊόντων.

Για πρώτη φορά, ελέγχονται συστηματικά και οι λογαριασμοί ψηφιακών πορτοφολιών. Κάθε ασυνήθιστη ή ανώνυμη κατάθεση που δεν συμβαδίζει με την περιουσιακή εικόνα του υπαλλήλου θα ερευνάται σε βάθος, ώστε να εντοπιστεί η πραγματική προέλευση των ποσών.

Τέλος, στις περιπτώσεις όπου ο ελεγχόμενος επικαλείται δωρεά, γονική παροχή ή δανεισμό για να δικαιολογήσει περιουσιακή αύξηση, απαιτούνται πλήρη αποδεικτικά στοιχεία: δηλώσεις φόρων, χαρτόσημα, κινήσεις λογαριασμών και επαλήθευση της οικονομικής δυνατότητας του δωρητή ή δανειστή. Η ΑΑΔΕ δεν κάνει δεκτό κανένα ποσό που δεν συνοδεύεται από τεκμηρίωση.