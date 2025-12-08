Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Έκανε ένα πεντανόστιμο κοτόπουλο με γιαούρτι και αρωματικά μπαχαρικά Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Γευστικό και αρωματικό ήταν το πιάτο που παρουσίασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Αυτή τη φορά, ο γνωστός σεφ ετοίμασε λιγκουίνι με σάλτσα λεμονιού και πεκορίνο, μια απλή αλλά άκρως απολαυστική συνταγή. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και απολαύστε ένα πιάτο που συνδυάζει φρεσκάδα, κρεμώδη υφή και πλούσια γεύση. Καλή σας […]
Γιουβαρλάκια αυγολέμονο ετοιμάζει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno. Ακολουθήστε τις οδηγίες του και καλή σας απόλαυση!
Αφράτα, αρωματικά, τέλεια μελωμένα: Η απόλυτη συνταγή για μελομακάρονα
Σήμερα η αγαπημένη μας σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας ξεναγεί στην κουζίνα της και μας προτείνει μια πεντανόστιμη εκδοχή του κλασικού ελληνικού παστίτσιου – σε μορφή ογκρατέν. Ένα πιάτο που συνδυάζει τον ζουμερό κιμά με την αφράτη μπεσαμέλ και τα μακαρόνια, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία γεύσης που θα ενθουσιάσει όλη την οικογένεια. Με απλά υλικά, λίγα […]