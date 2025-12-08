Συνταγές

Σήμερα η αγαπημένη μας σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας ξεναγεί στην κουζίνα της και μας προτείνει μια πεντανόστιμη εκδοχή του κλασικού ελληνικού παστίτσιου – σε μορφή ογκρατέν. Ένα πιάτο που συνδυάζει τον ζουμερό κιμά με την αφράτη μπεσαμέλ και τα μακαρόνια, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία γεύσης που θα ενθουσιάσει όλη την οικογένεια. Με απλά υλικά, λίγα […]