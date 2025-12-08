Αγρότες της Ημαθίας προχώρησαν σήμερα σε νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας, ενισχύοντας την παρουσία τους στο δρόμο. Το μεσημέρι πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Βέροιας–Σκύδρας, ενώ ανάλογη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί και για αύριο. Η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων, που θα γίνει νωρίς το μεσημέρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, τα βασικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν την καταβολή όλων των οφειλόμενων από την κυβέρνηση, καθώς και της βασικής ενίσχυσης. Ζητούν επίσης τη θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα για τις ανάγκες διαβίωσης και τα έξοδα καλλιέργειας.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι ακόμη η μείωση του κόστους παραγωγής, η παροχή αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Παράλληλα, ζητούν επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια, καθώς και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει πλήρως την παραγωγή και το κεφάλαιο από φυσικούς κινδύνους και νόσους, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Οι αγρότες διεκδικούν επίσης αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα. Για τον κλάδο της κτηνοτροφίας, θέτουν το ζήτημα της ευλογιάς και ζητούν εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Επιπλέον, απαιτούν στήριξη όλων των αιτημάτων των κτηνοτρόφων και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Τέλος, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν να επιστραφούν και να διανεμηθούν τα χρήματα που, όπως υποστηρίζουν, «κλάπηκαν» στους πραγματικούς δικαιούχους. Παράλληλα, απαιτούν την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εμπλεκόμενων προσώπων.