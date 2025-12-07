Δύο έφηβοι από τη Φλόριντα κατηγορούνται για τη δολοφονία της 14χρονης Ντάνικα Τρόι. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρονται να την παρέσυραν σε δάσος, να την πυροβόλησαν και στη συνέχεια να έκαψαν το πτώμα της, έπειτα από διαδικτυακή διαμάχη.

Η Τρόι εθεάθη για τελευταία φορά από τη μητέρα της στις 30 Νοεμβρίου και δηλώθηκε αγνοούμενη το επόμενο πρωί, γύρω στις 7 π.μ., καθώς αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε φύγει από το σπίτι.

Το καμένο σώμα της 14χρονης εντοπίστηκε σε δάσος κοντά στην Kimberly Rd στο Pace, περίπου 27 χιλιόμετρα βόρεια της Πενσακόλα, γύρω στις 11 π.μ. της 2ας Δεκεμβρίου.

Οι ύποπτοι, Κιμάρι Μπλέβινς, 14 ετών, και Γκάμπριελ Γουίλιαμς, 16 ετών, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού εκ προμελέτης. Πιστεύεται ότι η Τρόι σκοτώθηκε από πολλαπλούς πυροβολισμούς πριν οι δύο ανήλικοι επιχειρήσουν να καλύψουν τα ίχνη της δολοφονίας.

Οι τρεις έφηβοι φαίνεται να ήταν γνωστοί μεταξύ τους από το σχολείο και να είχαν έντονη διαμάχη κατά τις διακοπές της Ημέρας των Ευχαριστιών. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 14χρονος αποκάλυψε ότι εκείνος και ο Γουίλιαμς «σχεδίαζαν τη δολοφονία της Ντάνικα», με το αρχικό σχέδιο να είναι να της επιτεθούν μόνο μία φορά.

Οι δύο ανήλικοι φέρονται να ήθελαν την Τρόι νεκρή επειδή τους προσέβαλε, με τον Μπλέβινς να έχει μπλοκάρει τον Γουίλιαμς στα social media, ενώ η Τρόι χαρακτήριζε τον Γουίλιαμς «άχρηστο» και «συμμετέχοντα σε συμμορίες».

Ο Μπλέβινς εντοπίστηκε από τη μητέρα του να επιστρέφει στο σπίτι στις 11 μ.μ. τη νύχτα της δολοφονίας, δηλώνοντας ότι είχε βγει για να καπνίσει. Στην ανάκριση παραδέχτηκε πως εκείνος και η Τρόι «είχαν τσακωθεί και την είχε μπλοκάρει στα social media». Ο Γουίλιαμς, με δάκρυα στα μάτια, είπε ότι η 14χρονη είχε κάνει «σχόλια που τον πλήγωσαν».

Ο σερίφης της κομητείας Σάντα Ρόσα Μπομπ Τζόνσον, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «ξεκάθαρο κίνητρο», καθώς οι ιστορίες των δύο υπόπτων δεν ταιριάζουν με τα στοιχεία. «Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές αμέσως σε αυτούς και συνελήφθησαν αμέσως. Δυστυχώς για την οικογένεια της Τρόι, πρέπει να το περάσουν όλο αυτό».

Οι δύο έφηβοι είχαν στο παρελθόν εμπλακεί με τις αρχές, χωρίς να διευκρινιστεί αν είχαν συλληφθεί.

Τέλος, οι αξιωματούχοι δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες και στους γονείς τους, ενώ οι δύο ανήλικοι κρατούνται σε κέντρο κράτησης για νέους. «Ελπίζω να πάνε σε φυλακή ενηλίκων, εκεί είναι που πρέπει να πάνε», δήλωσε ο σερίφης.