Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα ακόμη δύσκολο διάστημα στα σύνορά της, καθώς το νέο σύστημα ETIAS (European Travel Information and Authorization System), που προοριζόταν να λειτουργήσει ως προέγκριση για ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ/Σένγκεν, αναβάλλεται ξανά — αυτή τη φορά μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελβετία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ελλάδα και πολλές ακόμη χώρες θα συνεχίσουν να βασίζονται αποκλειστικά στο Entry/Exit System (EES) και σε παραδοσιακούς ελέγχους, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες ουρές, καθυστερήσεις και πίεση στα συστήματα ασφαλείας και μετανάστευσης.

Το ETIAS θα λειτουργούσε ως ένα σύγχρονο σύστημα προελέγχου: οι ταξιδιώτες θα έδιναν τα στοιχεία τους από πριν, με αποτέλεσμα τα αεροδρόμια και τα σύνορα να έχουν ολοκληρωμένο προφίλ κινδύνου πριν από την άφιξή τους.

Με την καθυστέρηση:

Δεν υπάρχει προέγκριση ασφαλείας.

Όλοι οι έλεγχοι γίνονται στα σύνορα.

Οι ουρές σε αεροδρόμια και σημεία εισόδου θα αυξηθούν αισθητά.

Οι χώρες επωμίζονται μεγαλύτερο κόστος και πίεση.

Γαλλία: συμφόρηση και πίεση στα αεροδρόμια

Τα αεροδρόμια Charles de Gaulle και Νίκαιας, κύριες πύλες για ταξιδιώτες εκτός ΕΕ, θα στηριχθούν αποκλειστικά στο EES για βιομετρικά δεδομένα. Η έλλειψη ETIAS σημαίνει μεγαλύτερες ουρές, περισσότερη εργασία για το προσωπικό και αυξημένο κίνδυνο εισόδου μη ελεγμένων ταξιδιωτών.

Ισπανία: τουριστικό μποτιλιάρισμα

Η Ισπανία, ήδη πιεσμένη από υπερτουρισμό σε Βαρκελώνη, Μαδρίτη και Κανάρια, θα πρέπει να συνεχίσει να διαχειρίζεται τα πλήθη χωρίς το ETIAS. Τα συστήματα τοπικών περιορισμών θα χρειαστεί να ενισχυθούν, ενώ η έλλειψη προελέγχου αυξάνει τα κενά ασφαλείας.

Ιταλία: καθυστερήσεις σε Φιουμιτσίνο και Μαλπένσα

Τα ιταλικά αεροδρόμια θα κάνουν μεγαλύτερη χρήση του EES, που ήδη απαιτεί περισσότερο χρόνο από τους παραδοσιακούς ελέγχους. Η απουσία του ETIAS σημαίνει επιπλέον καθυστερήσεις και ανάγκη για περισσότερο προσωπικό συνόρων.

Γερμανία: πίεση σε μεταφορικούς κόμβους

Ως κομβικό σημείο διέλευσης της Ευρώπης, η Γερμανία θα αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε εσωτερικά σύνορα και checkpoints. Η ροή ταξιδιωτών θα «κολλά» χωρίς early vetting — κάτι που μόνο το ETIAS μπορεί να προσφέρει.

Ελλάδα: Ευκολότερη είσοδος, μεγαλύτερος κίνδυνος

Για την Ελλάδα, η καθυστέρηση του ETIAS σημαίνει ότι η είσοδος για χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία παραμένει εύκολη. Ωστόσο, η έλλειψη προελέγχου αυξάνει το ρίσκο και επιβαρύνει τα αεροδρόμια και τα νησιά που δέχονται μεγάλο τουριστικό όγκο — Σαντορίνη, Μύκονος, Ηράκλειο, Ρόδος.

Αυστρία: επιβάρυνση σε ένα μικρό αλλά σημαντικό πέρασμα

Παρότι δεν έχει μεγάλα εξωτερικά σύνορα, η Αυστρία λειτουργεί ως χώρος διέλευσης. Η απουσία ETIAS επιβαρύνει το προσωπικό, που θα πρέπει να κάνει χειροκίνητους ελέγχους για μη-ΕΕ ταξιδιώτες.

Ολλανδία: πίεση στο Άμστερνταμ

Το Άμστερνταμ, ήδη υπερφορτωμένο από τουρισμό, θα χρειαστεί να συνεχίσει την πολιτική επαναρύθμισης (περιορισμός Airbnb, περιορισμός νέων ξενοδοχείων) για να αντιμετωπίσει τη ροή των επισκεπτών. Χωρίς ETIAS, η πίεση στα συνοριακά σημεία θα παραμείνει υψηλή.

Ελβετία: πρόβλημα συντονισμού με τα συστήματα της ΕΕ

Παρά το ότι δεν είναι μέλος της ΕΕ, η Ελβετία ανήκει στη Ζώνη Σένγκεν. Η καθυστέρηση του ETIAS δυσκολεύει τον συγχρονισμό των συστημάτων της με αυτά της ΕΕ, αυξάνοντας τα περιθώρια λαθών, καθυστερήσεων και ελλιπούς ελέγχου σε περιόδους αιχμής.

Η καθυστέρηση του ETIAS δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα. Σημαίνει: