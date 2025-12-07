Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σίντζιρο Κοϊζούμι ανακοίνωσε ότι κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη «εγκλώβισαν» με τα ραντάρ ελέγχου πυρός τους ιαπωνικά καταδιωκτικά στον εναέριο χώρο ανοικτά της νήσου Οκινάουα. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα περιστατικά «επικίνδυνα και εξαιρετικά λυπηρά», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων στην περιοχή.

Το Τόκιο υπέβαλε σθεναρή διαμαρτυρία προς το Πεκίνο, τονίζοντας ότι τα συμβάντα δεν προκάλεσαν τραυματισμούς ή ζημιές. Ο κ. Κοϊζούμι έκανε τις δηλώσεις του σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου το πρωί, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον Ιάπωνα υπουργό, τα επεισόδια σημειώθηκαν πάνω από την ανοικτή θάλασσα, νοτιοανατολικά του νησιού Οκινάουα, στο νοτιότερο άκρο του ιαπωνικού αρχιπελάγους.

Όπως ανέφερε, «μαχητικό J-15 που είχε απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο Liaoning του κινεζικού πολεμικού ναυτικού εγκλώβισε με το ραντάρ ελέγχου πυρός του, με διαλείψεις, ιαπωνικό καταδιωκτικό F-15 που είχε σταλεί να το αναχαιτίσει». Το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Περίπου δύο ώρες αργότερα καταγράφηκε δεύτερο παρόμοιο συμβάν, με άλλο κινεζικό μαχητικό και άλλο ιαπωνικό καταδιωκτικό, των ίδιων τύπων. Ο κ. Κοϊζούμι το χαρακτήρισε «επικίνδυνη ενέργεια» που υπερβαίνει «το απαραίτητο πλαίσιο για την ασφάλεια των πτήσεων».

Τι σημαίνει ο «εγκλωβισμός» στόχου

Ο όρος «εγκλωβισμός» αναφέρεται στη στιγμή που το ραντάρ ενός στρατιωτικού αεροσκάφους παύει να σαρώνει τον εναέριο χώρο και αρχίζει να παρακολουθεί έναν συγκεκριμένο στόχο, ώστε να υπολογιστεί η λεγόμενη «λύση πυρός». Τα σύγχρονα μαχητικά διαθέτουν συστήματα προειδοποίησης, τα οποία ενημερώνουν τον πιλότο όταν το αεροσκάφος του έχει εγκλωβιστεί ή δέχεται επίθεση, επιτρέποντάς του να πραγματοποιήσει ελιγμούς αποφυγής.

Κλιμάκωση στις σχέσεις Πεκίνου – Τόκιο

Η ένταση ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, μετά τις δηλώσεις της νέας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο ότι το Τόκιο θα μπορούσε να παρέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης στην Ταϊβάν – νησί που το Πεκίνο θεωρεί επαρχία του.

Έκτοτε έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά εμπλοκής ιαπωνικών και κινεζικών πλοίων ή αεροσκαφών στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, κοντά στα νησιά που ανήκουν στην Ιαπωνία αλλά διεκδικεί η Κίνα, γνωστά ως Σένκακου στην Ιαπωνία και Ντιαογιού στην Κίνα.