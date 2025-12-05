Ευχάριστα ήταν τα μαντάτα για τον Ράφα Μπενίτεθ από το μέτωπο των τραυματιών, καθώς ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού είδε τον Αλμπάν Λαφόν να προπονείται σε φουλ ρυθμούς.

Ο διεθνής Ιβοριανός τερματοφύλακας ξεπέρασε τη θλάση που υπέστη στις Σέρρες, γυμνάστηκε χωρίς να αισθανθεί ενόχληση και είναι στη διάθεση του προπονητή του για το εκτός έδρας ματς με τη Λάρισα.

Μικρή έκπληξη και η συμμετοχή του Φακούντο Πελίστρι σε μέρος της προπόνησης. Το πρόγραμμα διεξήχθη υπό συνεχή βροχόπτωση και ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.