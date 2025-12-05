Ο Χρήστος Μανδάς επέστρεψε την Πέμπτη (4/12) κάτω από τα δοκάρια της Λάτσιο, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει την πρόκριση με νίκη 1-0 επί της Μίλαν για το Κύπελλο Ιταλίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας ξεκαθάρισε πως δεν έχει έρθει σε επαφή με καμία άλλη ομάδα και πως στόχος του παραμένει να βοηθήσει τη Λάτσιο, αφήνοντας στην άκρη τα μεταγραφικά σενάρια.

Παρόλα αυτά, νέο δημοσίευμα στην Ιταλία – αυτή τη φορά από τον Νικολό Σκίρα – έρχεται να επαναφέρει το όνομά του στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η Τζένοα εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 22χρονου κίπερ και ενδέχεται να κινηθεί για την απόκτησή του τον Ιανουάριο, προκειμένου να του προσφέρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

#Genoa have shown interest in #Lazio’s goalkeeper Chrīstos #Mandas, who could leave in January to play more. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 5, 2025

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Τζένοα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Χρήστο Μανδά, ο οποίος θα μπορούσε να αποχωρήσει τον Ιανουάριο για να αγωνίζεται περισσότερο».