Ο Κώστας Φορτούνης επισκέφθηκε στου Ρέντη τον Ολυμπιακό, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους παίκτες της ομάδας. Κατά την παραμονή του στις εγκαταστάσεις, παρακολούθησε την προπόνηση, είχε θερμό τετ α τετ με τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και συνομίλησε με αρκετούς πρώην συμπαίκτες του, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς του με τον σύλλογο.

Η επίσκεψη του 33χρονου μεσοεπιθετικού ενισχύει τα σενάρια για πιθανή επιστροφή στον Ολυμπιακό, καθώς το συμβόλαιό του με την Αλ Καλίτζ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο, συνεχίζει να έχει υψηλή απόδοση, με 4 γκολ και 9 ασίστ σε 9 συμμετοχές, δείχνοντας ότι παραμένει σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Κατά την προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό (2014-2024), ο Φορτούνης κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και συμμετείχε στον θρίαμβο του Conference League ως αρχηγός. Στους 343 αγώνες που αγωνίστηκε, πέτυχε 94 γκολ και μοίρασε 106 ασίστ, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του συλλόγου.