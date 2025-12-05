Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Ακουγαν τους κοριούς

Δημοφιλή
«Η Γη της Ελιάς»: Συγκλονιστικές εξελίξεις απόψε στο νέο επεισόδιο στο MEGA
Απόψε, στη δραματική σειρά «Η γη της ελιάς», ο Στέφανος παλεύει με το αδιανόητο βάρος να αποκαλύψει στη μικρή Μαλένα τον θάνατο της μητέρας της. Στην Κρήτη, η απρόσμενη επαφή της Βασιλικής με τον Μανώλη πυροδοτεί νέες εντάσεις, ενώ η Δάφνη συνεχίζει τα ψέματα με κίνδυνο να αποκαλυφθεί στον Παυλή. Στις 21:00, στο MEGA, έρχεται […]
Η «Μεγάλη Εικόνα» υποδέχεται τον Νίκο Ανδρουλάκη απόψε στο MEGA
Απόψε στις 00:00, στο MEGA, η «Μεγάλη Εικόνα» υποδέχεται τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Η Νίκη Λυμπεράκη ξετυλίγει τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και θέτει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα: από τα σκάνδαλα που συγκλόνισαν την πολιτική σκηνή και την ακρίβεια που πιέζει την καθημερινότητα, […]
«Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά»: Όλα έτοιμα για το μεγάλο Reunion – Τι θα δούμε, τι να περιμένουμε
Μια αξέχαστη βραδιά, ένα πάρτι γενεθλίων για μια θρυλική σειρά. Όλα είναι έτοιμα για το Reunion του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» που έρχεται στο MEGA! Η κωμωδία που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και παρότι τυπικά ολοκλήρωσε τον κύκλο της δύο χρόνια μετά, δεν σταμάτησε ποτέ να […]
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Αναζητώντας φθηνότερο ρεύμα – Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν
Σε ποια νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις λύνουν τα χέρια