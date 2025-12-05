Περιορισμένη θα είναι η λειτουργία αποκομιδής στην Αθήνα αυτό το 24ωρο. Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων, η κίνηση των απορριμματοφόρων θα πραγματοποιηθεί με σημαντικές δυσκολίες σε κεντρικούς δρόμους και γειτονιές της πόλης, λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών περιορισμών που θα ισχύσουν από το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. έως και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 7:00 π.μ., κατόπιν αποφάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις.

Οι περιοχές όπου θα υπάρξουν δυσχέρειες περιλαμβάνουν τμήματα του κέντρου και γειτονικούς δρόμους γύρω από τα Εξάρχεια, όπου θα ισχύσουν εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν πλήρως ορισμένες συνηθισμένες διαδρομές αποκομιδής.

Ο δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση στους δημότες να αποφεύγουν όσο είναι δυνατόν την απόθεση απορριμμάτων το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου:

– να διατηρηθεί η καθαριότητα στους δρόμους που δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν,

– να αποφευχθεί η συσσώρευση σκουπιδιών σε σημεία όπου θα έχουν αποσυρθεί προσωρινά οι κάδοι για λόγους ασφάλειας,

– να επανέλθει ομαλά η υπηρεσία αποκομιδής μετά τη λήξη των περιορισμών.

«Οι υπηρεσίες Καθαριότητας του δήμου θα λειτουργούν ενισχυμένα πριν και μετά το διάστημα των ρυθμίσεων, με στόχο η πόλη να παραμείνει καθαρή και λειτουργική. Ο δήμος Αθηναίων ευχαριστεί τους πολίτες για τη συνεργασία και την κατανόηση», αναφέρεται στο τέλος στη σχετική ανακοίνωση.