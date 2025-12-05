Σφοδρό είναι μέχρι στιγμής το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Στην Αττική από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ αρκετά έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 123 κλήσεις, εκ των οποίων οι 90 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 19 κοπές δέντρων και οι 14 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, κυρίως λόγω της ακινητοποίησης των οχημάτων τους στους δρόμους.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Πειραιά, δυτική Αττική και δήμο Αθηναίων.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική έχει κληθεί για παροχή βοήθειας στο Κερατσίνι, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς λόγω της συσσώρευσης υδάτων έχουν ακινητοποιηθεί οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, σε ισχύ παραμένουν οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

1) Επαρχιακή Οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων

4) Λεωφόρος Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως την οδό Α. Παπανδρέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 22.00 καταγράφηκαν στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, πέντε περιοχές κατέγραψαν ύψη βροχής άνω των 100 χιλιοστών. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00, σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 136 mm, ενώ ακολουθεί η Βλυχάδα Αττικής με 110.4 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, στο Γκάζι καταγράφηκαν 62 mm μέχρι τις 22:00 της Πέμπτης 04/12.

Ειδικότερα στη Λακωνία, οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό και κυρίως τους δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μετά την ολοκλήρωση διυπουργικής συντονιστικής σύσκεψης έκανε λόγο για ένα «διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ενώ ζήτησε αυξημένη προσοχή απ’ όλους.

Παράλληλα την Παρασκευή στις 12.00 το μεσημέρι συνεδριάζει εκ νέου η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.

Επιπλέον διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί από το πρωί της Πέμπτης σε πολλές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Ανατολική Μάνη, Ευρώτα, Πιερία, Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Όπως επισημαίνεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.