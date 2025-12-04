Οι Σαν Αντόνιο Σπερς φαίνεται να προετοιμάζουν ένα φιλόδοξο σχέδιο για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επιδιώκοντας να τον φέρουν στο πλευρό του Βίκτορ Γουεμπανιάμα και να δημιουργήσουν έναν «πολεμιστή» συνδυασμό που θα αλλάξει τις ισορροπίες στο NBA.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό παρακολούθηση μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του απέναντι στους Πίστονς, με την προσοχή των Μέσων να εστιάζει τόσο στην αποκατάσταση όσο και στο μελλοντικό του πλαίσιο στον χώρο του μπάσκετ. Παρά τις δημόσιες διαψεύσεις του Ντοκ Ρίβερς για ανταλλαγή, οι πληροφορίες από τις ΗΠΑ κάνουν λόγο για επαφές των Σπερς, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία της καλύτερης δυνατής πρότασης για trade πριν την προθεσμία ανταλλαγών.

REPORT: The San Antonio Spurs are expected to ‘aggressively pursue’ Gianni’s Antetokounmpo in a trade with Milwaukee, to pair him with Victor Wembanyama, according to @DALHoopsJournal. A package that includes players like Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell, & draft… pic.twitter.com/GQd4buwkLb — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 4, 2025

Σύμφωνα με το Dallas Hoops Journal, οι Τεξανοί εξετάζουν προσεκτικά κάθε παράμετρο, ώστε να εντάξουν τον «Greek Freak» δίπλα στον νεαρό σταρ Γουεμπανιάμα, σε μία κίνηση που θα μπορούσε να τους επαναφέρει στην κορυφή της Δύσης και να προκαλέσει αίσθηση σε όλο το NBA.