Η λέξη karma χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι λίγες οι φορές που λέμε εκφράσεις όπως «έχει καλό κάρμα» ή «το κάρμα με πρόλαβε», αλλά και σε τίτλους άρθρων και τραγουδιών.

Όπως αναφέρει το wikipedia, «η λέξη κάρμα φέρεται περισσότερο ως σανσκριτική και σημαίνει γενικά “δράση”. Ετυμολογικά η λέξη “Καρ” σημαίνει δράση ενώ η λέξη “μα” σημαίνει το αποτέλεσμα.

Κατά τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό, το κάρμα αναφέρεται στην έννοια του νόμου της σχέσεως μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος προσδιορίζοντας ότι κάθε πράξη είναι αποτέλεσμα αιτίας του παρελθόντος και συγχρόνως αιτία άλλων πράξεων που θ΄ ακολουθήσουν στο μέλλον. Έτσι ο νόμος του κάρμα ταυτίζεται με τον νόμο της αιτιότητας, της αναπόφευκτης δηλαδή σχέσεως αιτίου και αιτιατού, ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης, ο νόμος της δικαιοσύνης και της ισορροπίας, που ακολουθούν την εφαρμογή του σε κάθε εκδήλωση της ζωής με συνέπεια να διαμορφώνεται ανάλογα απ΄ αυτό το ίδιο το κάρμα».

Στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει ένας όρος που να αποδίδει πλήρως το νόημα του karma, όμως διάφορες λέξεις πλησιάζουν την έννοιά του: τύχη, μοίρα, ανταπόδοση, ακόμη και ο αντίκτυπος των πράξεων.

Σχετικά με την ετυμολογία της το wiktionary σημειώνει: κάρμα < (άμεσο δάνειο) αγγλική karma < σανσκριτική कर्मन् (kárman, πράξη)