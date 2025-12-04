Για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο λεωφορείο στην Πτολεμαΐδα, όταν ο οδηγός υπέστη ανακοπή και το όχημα άρχισε να χτυπά στις προστατευτικές μπάρες, μίλησε ο υπάλληλος της ΔΕΗ που κατάφερε να το ακινητοποιήσει. Στο λεωφορείο επέβαιναν 25 εργαζόμενοι με προορισμό τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο.

Όπως ανέφερε στο kozan.gr, καθόταν στη μέση του λεωφορείου όταν άκουσε ένα δυνατό τράνταγμα. «Πετάχτηκα όρθιος· το λεωφορείο είχε αρχίσει να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες», περιέγραψε.

Περιγράφοντας τι αντίκρισε όταν έφτασε στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου ανέφερε ότι: «ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο ενώ ο οδηγός είχε εκεί τα πόδια του. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο».

Σύμφωνα με τον ίδιο «ο κόσμος ήταν αναστατωμένος και σε πανικό αλλά μόλις σταματήσαμε ηρέμησαν όλοι»

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε», είχε πει από την πλευρά της η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου για τις στιγμές πανικού στο λεωφορείο που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα

Μιλώντας στον Status FM 107.7, η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου, που χρησιμοποιεί καθημερινά το συγκεκριμένο λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της μετέφερε τη δική της εμπειρία: «Έπαθε ο οδηγός μας, έμφραγμα, ανακοπή μας είπανε». Η ίδια στάθηκε στην ψύχραιμη αντίδραση του νεαρού επιβάτη: «Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε», είπε, εμφανώς σοκαρισμένη από το περιστατικό.

Η κυρία Μιχαηλίδου περιέγραψε τις συνθήκες του δρομολογίου: «Ξεκινάμε έξι το πρωί και εφτά η ώρα είμαστε στη δουλειά. Ο οδηγός μια χαρά ήτανε». Και πρόσθεσε: «Εγώ ξέρω πως κάθε μέρα μια χαρά ήταν ο οδηγός. Απλά έπαθε ανακοπή. Την ώρα που χτύπησε το λεωφορείο στην άκρη, εκείνη την ώρα το καταλάβαμε όλοι. Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθότανε μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε κάποιος το τιμόνι να πιάσει και πήγε το παιδί».

Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι γνώριζε τον οδηγό εδώ και χρόνια και ότι επρόκειτο για άνθρωπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι είχαν καθημερινή επαφή στη γραμμή μεταφοράς προσωπικού προς τον σταθμό της ΔΕΗ. Ο 56χρονος ήταν πατέρας δύο κοριτσιών, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην ανθρώπινη διάσταση του τραγικού συμβάντος.

Ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων «Σπάρτακος», Σάκης Μάστορας, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 και δήλωσε ότι ο 56χρονος ένιωσε αδιαθεσία και ένας ψύχραιμος επιβάτης παρενέβη και πάτησε το φρένο, σταματώντας το λεωφορείο.

Τέλος, παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν δεν είχαν αποτέλεσμα. Για περίπου 45 λεπτά εφαρμόστηκε ΚΑΡΠΑ στον 56χρονο οδηγό, όμως δεν κατέστη δυνατό να επαναφερθεί και κατέληξε.