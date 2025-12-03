Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (4/12, 21:15), όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Εβάν Φουρνιέ να είναι αμφίβολος λόγω υψηλού πυρετού. Ο Γάλλος σταρ δεν κατάφερε να προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς και δύσκολα θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Φουρνιέ έχασε ήδη τα παιχνίδια με Dubai, Αναντολού Εφές και Μακάμπι, μετρώντας φέτος στη EuroLeague 8.7 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε δέκα συμμετοχές. Η νέα αδιαθεσία του δημιουργεί επιπλέον «πονοκέφαλο» στο τεχνικό επιτελείο.

Εκτός πλάνων παραμένει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός γκαρντ είναι επίσης αμφίβολος για το παιχνίδι της Τετάρτης, καθώς αντιμετωπίζει τραυματισμό σε δύσκολο σημείο που απαιτεί χρόνο για πλήρη αποκατάσταση.

Ο Ολυμπιακός, έτσι, οδεύει προς τη μάχη με τη Φενέρμπαχτσε με σημαντικές απουσίες, σε μια αναμέτρηση που έχει μεγάλο βαθμολογικό βάρος για τη συνέχεια της διοργάνωσης.