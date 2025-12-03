Ένας 38χρονος «φαντομάς» που κατάφερνε να διαφεύγει της σύλληψης παρά το γεγονός ότι σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δέκα καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή φυλάκισης άνω των 15 ετών, έπεσε στα «χέρια» της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, το πρωί του περασμένου Σαββάτου μετά από ενδελεχή και πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, συνελήφθη ο 38χρονος ημεδαπός ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτες κατ’ εξακολούθηση, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας κατ’ εξακολούθηση, απειλή, κλοπή και απλή σωματική βλάβη, σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών και 7 μηνών και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ.

Ο 38χρονος προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη του, άλλαζε συνεχώς κατοικία. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.